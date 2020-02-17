دبى.. الحبس 6 أشهر لعامل "ديلفرى" تحرش بأوروبية

وكالات

انتهت مهمة توصيل دراجة إلى منزل سيدة أوروبية في دبى بدولة الإمارات، بالحكم على عامل "ديلفري"بـ 6 أشهر سجناً والإبعاد عن الدولة، بعد أن تحرش الأخير بالمرأة أثناء استلامها الطلبية.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها قررت مفاجأة زوجها بشراء دراجة هوائية له من أحد المواقع الإلكترونية، وعندما وصل موظف التوصيل خرجت لمقابلته واستلام الدراجة فما كان منه إلا أن تحرش بها.

وأضافت: "هربت إلى داخل المنزل وأغلقت الباب وراقبته من خلف الزجاج، فما كان منه إلا أن أحضر الدراجة من السيارة لأوقّع على استلامها، وهنا خرجت مرة أخرى، ولكن العامل تحرش بي ثانية بشكل مبالغ فيه، لأدخل إلى المنزل وأغلق الباب، وبعدها أرسل إليّ المتهم رسائل عدة على "واتساب" يعتذر فيها عما بدر منه لكنه عاد ومسحها.

وتمكنت الضحية من أخذ صور عن تفاصيل الاعتذارات التي أرسلها المتهم عبر الموبايل وأبلغت الشرطة عن الحادثة، التي اتخذت بدورها الإجراء القانوني المناسب.

وبعد التحقيقات، حكمت "جنايات دبى" بالسجن والإبعاد على عامل التوصيل.

في شأن إماراتى أخر، شارك الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، في فعاليات منتدى المرأة العالمي بدبى، قائلا:" فخورون بإنجازات المرأة الإماراتية وملتزمون بتقديم الدعم الكامل لتعزيز مكانة المرأة ودورها الرائد في مسيرتنا التنموية".

ونشر حمدان بن محمد، ولى عهد دبى، عبر حسابه الرسمي بتويتر، صور من مشاركته، وعلق عليها :"حضرت اليوم جانباً من فعاليات منتدى المرأة العالمي .. حدث كبير جمع أهم الخبراء والشخصيات الدولية المعنية بملف تمكين المرأة عالمياً في دبي... فخورون بإنجازات المرأة الإماراتية وملتزمون بتقديم الدعم الكامل لتعزيز مكانة المرأة ودورها الرائد في مسيرتنا التنموية".