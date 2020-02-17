خرافات انتشرت على الإنترنت حول الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

فاطمة ياسر

هناك حالة من الخوف والهلع حول فيروس كورونا، خاصة بعد تصريح وزارة الصحة المصرية عن وجود حالة حاملة لفيروس كورونا فى مصر، وهناك العديد من المعلومات الخاطئة التى انتشرت حول الفيروس من خلال صفحات التواصل الاجتماعى والإنترنت، وخلال هذا الفيديو سنتعرف على أبرز الخرافات المنشرة وفقا لموقع "menshealth" :

حالة من الخوف والهلع حول فيروس كورونا

نتج عنها شائعات كثيرة وبات الكثير من مستخدمى السوشيال يتداولونها دون تحقق أو تأكيد من بين هذه الشائعات:

- بيرة كورونا هى السبب

- ازدادت عمليات البحث على الإنترنت عن "Coronavirus beer"

وهى نوع من أنواع البيرة تتسبب وفقا للشائعات من فرص الإصابة بالفيروس، والغريب أيضا أن الشائعات أكدت أنها تساعد فى العلاج منه !!!

وفى حقيقة الأمر ليس هناك أى صلة بين تناول بيرة كورونا، وبين فيروس كورونا.

العلاج بالثوم، نشر البعض معلومات زائفة تفيد بأن الثوم يساعد فى علاج كورونا السلع المستورة تنشر الفيروس

انتشرت أيضا شائعات احتمال الإصابة بكورونا نتيجة لشراء الأغراض من الإنترنت أو عن طريق السلع المستوردة، فالشائعات حول فيروس كورونا لا تزال مستمرة ولكن المهم مصدر المعلومة .. فمن أين تستقى معلوماتك؟