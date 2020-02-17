"حميدتى" يصل جوبا لرئاسة وفد الحكومة السودانية فى مفاوضات السلام

أ ش أ

وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى السوداني، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى"، اليوم الاثنين، إلى جوبا لرئاسة وفد الحكومة السودانية فى مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة، وكان فى استقبال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، فى مطار جوبا، توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، ورئيس فريق الوساطة فى مفاوضات السلام السودانية، ومحمد حسن التعايشى عضو مجلس السيادة الانتقالى المتحدث الرسمى باسم الوفد الحكومى المفاوض، وعادل إبراهيم سفير السودان فى جوبا.

وكانت الحكومة السودانية و "الجبهة الثورية" التى تضم حركات مسلحة وقوى سياسية، وقعا اتفاقا لمد أجل المفاوضات ثلاثة أسابيع، قابلة للتجديد، حيث يُتوقع أن تكون تلك المهلة حاسمة فى الوصول لاتفاق سلام، فى مختلف مسارات التفاوض، التى قطعت أشواطا متقدمة، حسب تصريحات مسئولين فى طرفى المفاوضات.

وكانت الحكومة السودانية، و "الجبهة الثورية" (التى تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، قد إتفقتا فى وقت سابق، على تمديد مفاوضات السلام، فى جوبا، لمدة 3 أسابيع، قابلة للتجديد، ووقع اتفاق تمديد مهلة مفاوضات السلام فى جوبا، عن الحكومة السودانية، عضو مجلس السيادة الانتقالية، محمد حسن التعايشي، وعن الجبهة الثورية"، الدكتور جبريل ابراهيم، وعن الوساطة فى دولة جنوب السودان، عضو لجنة الوساطة، وزير الكهرباء، ضيو مطوك.

ونص الاتفاق على تمديد فترة سريان المفاوضات لمدة 3 أسابيع، قابلة للتجديد، لتبدأ فترة التمديد منذ غدا 16 فبراير، حتى 7 مارس المقبل، على أن تتم معالجة موضوع تعيين الولاة، وتشكيل المجلس التشريعي، خلال الاسبوع الأول من مدة التمديد، وذلك دون المساس بسير عملية التفاوض فى مسارات التفاوض المختلفة.