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حبس 3 أشخاص بينهم شقيقين لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل قديم بالجمالية

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:30 م
حبس 3 أشخاص بينهم شقيقين لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل قديم بالجمالية تنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس 3 أشخاص بينهم شقيقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل قديم بالجمالية، وامرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، جاء ذلك على خلفية ورود معلومات لضباط مباحث الجمالية، بقيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار، وانتقلت قوة من وحدة مباحث القسم بناء على تعليمات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتمكنت من ضبط كل من "س. م" 31 سنة، عامل، وشقيقة "ن. م" 29 سنة، عامل، و"ه. ح"، 39 سنة، قھوجى حال قیامھم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار سكن الأول والثانى " إرث عن جدتھم.

وعثر بداخل المنزل على حفرة قطرھا 2 متر بعمق 10 متر، وأدوات تنقیب عبارة عن كوریك، سلم خشبى، حبل، 2 بلاستیك جردل،2 سلك، مصباح كھربائى، وتم تحریر المحضر اللازم، والعرض على النیابة العامة للتحقيق.

على جانب آخر، ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية فى عابدين، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع أمن القاهرة، قيام (شخصين) بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، اثناء ممارستهما نشاطهما المؤثم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وضبط بحوزتهما (3000 دولار أمريكى – 500 ريال سعودى – 500 درهم إماراتى – 5500 جنيه مصرى)، وكذلك هاتف محمول وبفحصه تبين أنه يحوى العديد من الرسائل الدالة على نشاطهما المؤثم وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المُؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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