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جو بايدن: إذا تم انتخابى سأكون "الرئيس الأكثر تقدمية فى تاريخ أمريكا"

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:38 م
جو بايدن: إذا تم انتخابى سأكون "الرئيس الأكثر تقدمية فى تاريخ أمريكا" جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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قال المرشح الرئاسى الديمقراطى جو بايدن، أنه إذا تم انتخابه فسيكون "الرئيس الأكثر تقدمية فى التاريخ" واتهم سيناتور فيرمونت بيرنى ساندرز بأنه "لم ينجز أى شيء" فى مسيرته السياسية الطويلة، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

 

ورد نائب الرئيس السابق، الذى كان يتحدث فى برنامج "لقاء الصحافة" مع قناة "إن بى سي" الأحد، على المضيف تشاك تود لقوله أن أكبر قوة ساندرز هى أصالته وأن الجميع "يعرف مكانه". وقال بايدن إن السناتور منذ فترة طويلة كان يروج لـ"الرعاية الصحية للجميع" وإصلاحات الرعاية الصحية الأخرى لعقود من الزمن، لكنه لم يحقق أى شيء من الناحية التشريعية.

 

كما انتقد بايدن ساندرز لعدم تبرئه من المؤيدين الذين قيل إنهم هددوا مسؤولى اتحاد الطهى بعد أن قال زعماء النقابة أن رئاسة ساندرز ستنهى الرعاية الصحية للطهي. ورد ساندرز بالسؤال عما إذا كانوا حقًا "مناصريه" وقالوا أن الهجمات "غير مقبولة" - لكن بايدن قال أنه يتعين عليه فعل المزيد للرد على مؤيدى الكراهية فى صفوفه.

 

وقال بايدن: "إنه لم ينجز أى شيء على الإطلاق... لكنه يتحدث عن الرعاية الصحية، والرعاية الصحية للجميع، والرعاية الصحية الشاملة، لمدة 35 عامًا. لم يحدث شيء". "لقد ساعدت فى تمرير نظام الرعاية الصحية أوباما كير Obamacare وساعدت فى دفعها للأمام، وحصلت على الأصوات. أنا فى وضع يمكننى فيه أخذ شيء وأعدك أن أكلمه".

 

وقال بايدن، إن خطط الرعاية الصحية لكل من ساندرز وسيناتور ماساتشوستس إليزابيث وارين ستتطلب من الناس فى نيفادا، حيث ستجرى الانتخابات التمهيدية القادمة، التخلى عن "جميع التأمينات الخاصة". وقال أنه لا يمكن لساندرز ولا وارن إخبار الأمريكيين "من يستطيع أن يدفع ثمن" مقترحاتهم الشاملة. " لقد سئم الناس من الافتقار إلى الاستقامة. أعتقد حقًا أنه يتعين عليك تحديد سبب قيامك بما تفعله وكيف ستقوم بذلك".

 

وقال "لدى أفكار كبيرة وجريئة. فكرة أننى لست تقدميًا - إذا انتُخبت رئيسًا للولايات المتحدة، مع موقفى بشأن الرعاية الصحية وموقفى بشأن ظاهرة الاحتباس الحرارى وموقفى من السياسة الخارجية... ستكون ​​هذه واحدة من أكثر الإدارات تقدمية فى التاريخ الأمريكى".


الانتخابات الامريكية

جو بايدن

بيرنى ساندرز

دونالد ترامب

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