جوتيريس يدعو الحكومات لاتخاذ تدابير حاسمة للتصدى للاحتباس الحرارى العالمى

إسلام آباد /أ ش أ/

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الحكومات إلى اتخاذ تدابير حاسمة وإجراء تغييرات جذرية للتصدى للاحتباس الحرارى العالمى، موجها فى الوقت ذاته انتقادات حادة لمؤتمر مدريد للمناخ.

وقال جوتيريس - خلال كلمته فى إسلام آباد، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الأحد - إن: "كوكبنا يحترق وقادة كثر يستمرون فى المماطلة، موضحا أن الحل الوحيد هو تحرك حاسم فى ملف المناخ؛ لأن المقاربات التدريجية لم تعد تكفي".

وأضاف: "يجب على الحكومات أن تحقق تغيرا جذريا يحتاج إليه عالمنا الذى تطالب به الشعوب، خلال القمة المناخية المقبلة التى ستعقد فى جلاسكو العام الجاري".

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالخطوات التى تتخذها الحكومة الباكستانية للتعامل مع تغيير المناخ، مهنئا إياها على نجاح حملة زرع 10 مليارات شجرة فى جميع أنحاء البلاد.