جمعيةرجال الأعمال: بنجلاديش ترغب فى استيراد البصل والتمور من مصر

كتب هانى الحوتى

بدأت فاعليات «اليوم الدولي البنجلاديشي» بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الاثنين، بحضور القائم بأعمال سفارة بنجلاديش بالقاهرة Abdur Rouf Mondol ونجلاء الظواهري بإدارة شؤون آسيا بوزارة الخارجية والمهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، محمود عزت بسفارة بنجلاديش بالقاهرة ،وليد سمير مدير عام أحد الشركات المصرية العاملة في الغاز الطبيعي في بنجلاديش.

وقال المهندس مصطفي النجاري ، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إن اللقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وبحث فرص التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، مضيفا أن هناك فرص اعدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين .

ومن جانبه قال محمد يوسف ، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن بنجلاديش تحتاج سنويا إلي استيراد كمية كبيرة من البصل والحمضيات والتمر والقطن والعدس والأسمدة وأنواع مختلفة من المعادن، كما أنها ثاني أكبر مصدر للملابس الجاهزة حيث تستحوذ على 8 ٪ من الحصة العالمية في هذا القطاع.

واضاف يوسف ، أن بنجلاديش، واحدة من أكبر خمس دول سريعة النمو في العالم وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لها هذا العام 8.15 ٪ ، كما بلغ أكثر من 6 ٪ على مدى الـ 13 سنة الماضية مشيراً أن بنجلاديش تحتل المرتبة 43 من حيث الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن تحتل المرتبة 33 العام المقبل.



جانب من الحضور



خلال الاجتماع

ولفت يوسف ، إلي أنه وفقا لاحصائيات وارقام حجم تجارة بنجلاديش مع العالم فقد وصلت إلى 40 مليار دولار صادرات عام 2018، و47 مليار دولار واردات وتصدر سلع مثل السيراميك والأدوية والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة.