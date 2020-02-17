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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 6 بنادق تعمل بضغط الهواء

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:09 م
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 6 بنادق تعمل بضغط الهواء محاولة تهريب 6 بنادق تعمل بضغط الهواء
كتب محمود عبد الغنى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب 6 بنادق تعمل بضغط الهواء بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم  66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم  118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية .

 

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 902 القادمة من دبى، إشتبه حسن مختار مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية قادم من الإمارات .

 

وبالعرض على مجدى فريد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من عبد الحليم محمد مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد حسين مدير الحركة فتبين وجود 6 بنادق تعمل بضغط الهواء مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

 

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 30 لسنة 2020 والإحالة للنيابة العامة .

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 

محاولة تهريب 6 بنادق تعمل بضغط الهواء (1)
 
محاولة تهريب 6 بنادق تعمل بضغط الهواء (2)
 
محاولة تهريب 6 بنادق تعمل بضغط الهواء (3)
 
محاولة تهريب 6 بنادق تعمل بضغط الهواء (4)
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

جمارك المطار

تهريب 6 بنادق

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