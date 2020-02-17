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جامعة فى الصين تكشف عن طفرة فى تطوير مجموعة اختبار سريع لعلاج كورونا

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:41 ص
جامعة فى الصين تكشف عن طفرة فى تطوير مجموعة اختبار سريع لعلاج كورونا خبراء الجامغة الصينية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت جامعة نانكاى فى الصين، عن طفرة فى تطوير مجموعة اختبار سريع لفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، يمكنها تحديد العدوى بين المرضى المشتبه بهم فى غضون 15 دقيقة، بواسطة مجموعة من الخبراء والعلماء من الجامعة والجامعات الصينية الأخرى.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، تم تطوير المنتج الجديد للكشف عن الفيروس، ويطلق عليه مجموعة الكشف عن الأجسام المضادة "الجلوبولين المناعى إم"، الجلوبولين المناعى جى "أى جى إم/أى جى جى" لفيروس كورونا الجديد، فى الجامعة الواقعة بتيانجين شمالى الصين، بواسطة مجموعة من الخبراء من الجامعات الصينية الأخرى وشركات المستحضرات الصيدلانية البيولوجية.

ويمكن لبطاقة الاختبار السريع، وهى جزء من مجموعة الاختبار، اكتشاف الفيروس فى غضون 15 دقيقة فقط.

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وقالت الجامعة فى بيان، إن مجموعة الاختبار يمكنها تقصير وقت الاختبار وتوفير عملية أسهل وأسرع وإجراء تشخيص سريع للمرضى المشتبه فى إصابتهم، إضافة إلى فحص الأشخاص على اتصال وثيق فى الموقع.

وأضافت الجامعة فى البيان، أنها تتوقع استخدام مجموعة اختبار طورتها الجامعة فى الوقاية من الأوبئة ومكافحتها فى القريب.

وأشارت الوكالة، إلى أنه فى الأسبوع الماضى، طلبت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، مشاريع بحثية حول مجموعات اختبار سريع لفيروس كورونا الجديد، مشيرة أن الكواشف الحالية عن طريق الأحماض النووية تستغرق وقتًا طويلاً وتستخدم عمليات معقدة، لذا فهى غير قادرة على تلبية الاحتياجات سريعة النمو للاختبار السريع للمرضى المشتبه فى إصابتهم والمصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض.

وفى سياق متصل، ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد فى بر الصين الرئيسى بلغ 1770 شخصا بنهاية أمس الأحد، مرتفعا 105 حالات عن اليوم السابق، وزاد عدد الوفيات بالفيروس فى إقليم هوبى بوسط البلاد مئة حالة يوم الأحد.

وسجلت الصين 2048 حالة إصابة جديدة بالفيروس فى أنحاء البلاد، أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالى للإصابات إلى 70548 شخصا.

وكانت السلطات الصينية، أعلنت وصول إجمالى عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 1765 والمصابين إلى 58182 شخصًا.

 

 

 


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