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جامعة حلوان تطلق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدى للطالبات والعاملات

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:11 م
جامعة حلوان تطلق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدى للطالبات والعاملات جامعة حلوان تطلق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدى للطالبات والعاملات
كتب محمد صبحى

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اطلقت الإدارة العامة للشؤون الطبية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد عمر مدير عام الادارة العامة للشؤون الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وإدارة الطب العلاجي برئاسة دكتورة عبير درويش مدير إدارة الطب العلاجى، حملة لتوقيع الكشف على الطالبات والعاملين بالجامعة فى إطار الحملة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدى .
 
وقال الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة الطبية بجامعة حلوان في تصريح لـ" اليوم السابع"، إن الحملة ستسمر حتى يوم الخميس المقبل 20 فبراير الجارى، وتنظم بمقر المبنى الإدارى بجامعة حلوان يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.
 
وأشار مدير عام الإدارة الطبية بجامعة حلوان، إلى أن الحملة تضم الكشف على الصحة العامة للعاملات بالجامعة، وكذلك الطالبات وفحص الثدى والسكر والضغط والوزن والطول والتحويل حال اكتشاف أى إصابة بأى مرض للعلاج مجانا.
 
وعلى جانب آخر، كانت جامعة حلوان نظمت العديد من الحملات التوعوية بفيروس كورونا المستجد داخل الكليات المختلفة، وكذلك المدن الجامعية بهدف التوعية بالفيروس وكيفية الوقاية منه .
 
وحددت الجامعة طرق الوقاية من خلال إتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات والسلوكيات السليمة للوقاية من كافة الأمراض من خلال إتباع الخطوات، الآتية:
 
1- الحافظ على نظافة  اليدين باستمرار بغسلها بالماء والصابون.
 
2- الابتعاد عن الأشخاص المصابين.
 
3- ارتداء الأقنعه الوقاية (الكمامة حيث تمنع وصول الجراثيم إلى الفم).
 
4- استخدام وسائدك فى الطائرة بالتعليمات الموجهه لصحة استخدامها. 
 
5-  الحرص على ارتداءالقفازات.
 
6-  تجنب الحيوانات الحية أو الميته وعدم تناول اللحوم الميته والنيئة.
 
7-  الحرص على تغطية الفم  عند السعال. 
 
8-  تفادى الاقتراب من أى شخص تظهرعليه أعراض الأمراض النفسيه كالسعال والعطس.
 
9-  الحرص حال التعرض للاصابة بحمى بالذهاب للطبيب فوراً للإطمئنان.
 
 
جامعة حلوان تطلق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدى للطالبات والعاملات (1)
جامعة حلوان تطلق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدى للطالبات والعاملات (1)

جامعة حلوان تطلق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدى للطالبات والعاملات (2)
جامعة حلوان تطلق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدى للطالبات والعاملات (2)

جامعة حلوان تطلق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدى للطالبات والعاملات (3)
جامعة حلوان تطلق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدى للطالبات والعاملات (3)



 

 


سرطان الثدى

أورام الثدى

جامعة حلوان

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

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