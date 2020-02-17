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جامعة بنها تشارك فى الملتقى الثانى للقيادات الجامعية

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:08 ص
جامعة بنها تشارك فى الملتقى الثانى للقيادات الجامعية وفد جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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يشارك وفد من جامعة بنها تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، فى الملتقى الثانى للقيادات الجامعية والذى تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية تحت عنوان "الجامعات العربية والثورة الصناعية الرابعة : الفرص والتحديات"، وتستمر فعالياته حتى 18 فبراير الجارى .

 

وضم وفد جامعة بنها كلا من الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور محمد جودة وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة هايدى يوسف المشرف على مركز الطبع والنشر، والدكتور محمد عبد الفتاح بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى والدكتور مصطفى السيد مدير مركز نظم المعلومات الادارية بالجامعة.

 

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على الدراسات العليا والبحوث، إن الملتقى يهدف الى استعراض ملامح الثورة الصناعية الرابعة وتقييم مدى استعداد الجامعات لمواكبة تطبيقاتها المختلفة والاستجابة للتحديات التى تفرضها ووضع خطط العمل المستقبلية للنهوض بدورها فى بيئة الطاقات البشرية وتوفير رأس المال الفكرى القادر على اكتساب المعرفة وإدارتها وإنتاج المعلومة التفاعلية والتعامل مع سوق العمل فى المستقبل.

 

فيما أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها انه تم الانتهاء من إعداد تطبيق "بوابة الطالب" لتقديم كافة الخدمات لطلاب كليات الجامعة والتيسير عليهم، مشيرا إلى أن التطبيق الجديد يهدف إلى تقديم الخدمات المالية والتعليمية إلكترونيا للطالب الجامعى وذلك فى إطار سياسة التحول الرقمى التى تنتهجها الجامعة فى ميكنة كافة الإجراءات والخدمات الجامعية.

 

وأضاف الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم بالفعل اختبار فعالية التطبيق فى نشر النتائج الطلابية بكليات الجامعة ، حيث انتهت كليات "العلوم ، التربية النوعية ، التربية الرياضية " من إعلان كافة نتائج الفصل الدراسى الأول للفرق الدراسية عبر البريد الإلكتروني الجامعى وصفحات الطلاب.

 

 

 

 

 

 

 


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