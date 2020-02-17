جامعة القناة تعالج 1074 مواطن بالمجان فى قافلة بقرية الحجاز.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة حريصة على تقديم خدماتها للمجتمع الخارجى، مشيرة إلى أن قوافل الإصحاح البيئى تعد من أهم الخدمات التي تحرص الجامعة على تنفيذها لمساعدة القرى الأكثر احتياجًا بمنطقة إقليم القناة وسيناء.

جاء ذلك خلال الجولة التى قامت بها رئيس جامعة قناة السويس لمتابعة أعمال أولى قوافل الإصحاح البيئى للفصل الدراسي الثاني والتى انطلقت اليوم لقرية الحجاز التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة القناة وإشراف عام الدكتور أحمد زكى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور أحمد زكى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن قوافل الإصحاح البيئى التى تقوم بها الجامعة للقرى المحيطة تقدم خلالها خدماتها الطبية والبيطرية والإرشاد الزراعى والتثقيف الصحي لمساعدة أهالى هذه القرى خاصة وأن الكشف الطبي وصرف الأدوية تتم جميعها بالمجان.

وحرصت الدكتورة ماجدة هجرس، والدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد كلية التمريض على زيارة القافلة، والتى شهدت جميع التخصصات الطبية والصيدلة والتثقيف الصحى حيث تم الكشف وصرف أدوية لـ 1074 حالة بالمجان، كما تم عمل ندوة تثقيف صحى حول التغذية السليمة للأطفال وتنظيم الأسرة وكيفية الوقاية من أمراض البرد والأنفلونزا وتوخى الحذر والتعرف على فيروس كورونا وماهى طرق التعرف علية والوقاية منه، وأشرف على القافلة عمرو كشك، مدير عام المشروعات البيئية ووفاء إمام مدير إدارة القوافل.

من ناحية أخرى فاز فريق كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس على فريق كلية التجارة بضربات الجزاء الترجيحية اليوم الاثنين، في نهائي الدوري الداخلي لكرة القدم والذى أقيم بملاعب المدينة الجامعي.

تابع اللقاء الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية وعميد كلية التجارة والدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسيني، عميد كلية التمريض.

وقامت رئيس جامعة قناة السويس، بتسليم كأس البطولة لكلية الحاسبات والمعلومات وتكريم كل من فريق كلية التجارة الحاصل على المركز الثاني ومعهد فني تمريض الحاصل على المركز الثالث.

سبق اللقاء النهائي مباراة بين فريقي كلية صيدلة ومعهد فني تمريض والتي فاز خلالها معهد فني تمريض بالمركز الثالث بعد فوزه بأربع أهداف نظيفة مقابل لا شئ.

وأقيمت البطولة تحت إشراف الدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية وإشراف تنفيذى للإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر، مدير الإدارة وعادل القاضي، مدير إدارة النشاط الرياضي.

فى سياق آخر احتفلت كلية الزراعة جامعة قناة السويس بتخريج الدفعة 39 للعام 2019-2018، وعقد ملتقى توظيف الخريجين، تحت رعاية رئيس جامعة قناة السويس.

وأعرب الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته الخريجين، مقدمًا التهنئة لهم، ومؤكدًا على أن لقاءات التوظيف إنما هي حلقة التواصل بين الجامعة وطلابها وخريجيها وبين سوق العمل والمجتمع الخارجي، مشيرًا إلى أن آراء أصحاب الأعمال في المقررات والبرامج الدراسية يعد داعمَا قويًا لدعم وتطوير العملية التعليمية.



زراعة القناة تحتفل بتخريج الدفعة الـ 39



ئيس جامعة القناة تتابع أعمال قوافل الاصحاح البيئي بقرية الحجاز



ئيس جامعة القناة تتابع أعمال قوافل الاصحاح البيئي بقرية الحجاز



حاسبات ومعلومات القناة تفوز بكأس الدوري الداخلي لكرة القدم



حاسبات ومعلومات القناة تفوز بكأس الدوري الداخلي لكرة القدم