جامعة القاهرة: حريق كنترول كلية الحقوق بسبب ماس كهربائى ولا يوجد خسائر

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه تم السيطرة على الحريق المحدود بواسطة الأمن الإداري، ودعمت الإدارة العامة للحماية المدنية الجامعة بعدد 3 سيارات إطفاء وعدد 2 سيارة إسعاف، ويذكر أن التقرير المبدئى يؤكد أن سبب الحريق هو نشوب ماس كهربائي بالحائط الخشبي نتيجة احتراق المروحة المعلقة عليه، ونتج عنه تلف المروحة فقط دون أي خسائر اخرى تذكر.

وعلى جانب آخر كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، كلف مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة، بالإشراف على تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمبنى العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي (الياباني) التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، كما وجه بضرورة تحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات الأطفال الجامعي أبو الريش الياباني والمنيرة، وتحسين خدمات الطواريء والرعاية الطبية المقدمة بهما، والتأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية وعدم السماح بأي تقصير في العمل.