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تونس: ضبط شاحنة مهاجرين غير شرعيين على متنها 34 شخصًا من جنسيات مختلفة

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:07 م
تونس: ضبط شاحنة مهاجرين غير شرعيين على متنها 34 شخصًا من جنسيات مختلفة الشرطة التونسة
أ ش أ

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ضبطت قوات الأمن التونسية، اليوم الإثنين، شاحنة تقل 34 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات إفريقية مختلفة فى ولاية صفاقس فى طريقهم لاجتياز الحدود البحرية خلسة نحو أوروبا، وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن الوحدات التابعة لفرقة الشرطة بصفاقس الشمالية، تمكنت من ضبط شاحنة على متنها 34 شخصًا بينهم 4 أطفال، تتراوح أعمارهم بين "11 سنة و33 سنة" يحملون جنسية دول إفريقية مختلفة صحبة شخصين "سائق الشاحنة ومرافقه".
 
وأضافت، أنه بالتحرى مع سائق الشاحنة ومرافقه، اعترفا بنقلهما للأشخاص المذكورين إلى منطقة حقونة من ولاية صفاقس للمشاركة فى عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وذلك بالتنسيق مع شخصين آخرين، وقد تم حجز مبلغ مالى قدره 1300 دينار بحوزتهما، كما تم بعد تعميق التحريات القبض على أحد منسقى عملية الاجتياز وجار البحث عن آخر تبين أنه منظم عملية الاجتياز.
 
وكانت قوات الأمن التونسية، قد قامت بإلقاء القبض على 49 شخصا من جنسيات دول أفريقية مختلفة، بينهم خمسة أطفال، كانوا جميعا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا انطلاقا من شاطئ سيدي منصور في مدينة صفاقس جنوبي البلاد.
 
وذكرت وزارة الداخلية التونسية، فى وقت سابق، إنه بالتحري معهم اعترفوا أن العملية تمت بالتنسيق مع متعاون محلي تقاضى منهم مبالغ مالية متفاوتة وهواتفهم الجوالة لمساعدتهم على اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا.
 

تونس

الامن التونسى

شاحنه مهاجرين

هجره غير شرعيه

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