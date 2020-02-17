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تموين الغربية ترد على شكوى مواطن بوقف بطاقته التموينية: فاتورة تليفونه أكثر من 800 جنيه

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:39 ص
تموين الغربية ترد على شكوى مواطن بوقف بطاقته التموينية: فاتورة تليفونه أكثر من 800 جنيه بطاقة تموين - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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فى استجابة لما نشرته "اليوم السابع" بعنوان شكوى من وقف البطاقة التموينية بالغربية بسبب ارتفاع فاتورة المحمول، أكد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم فحص البطاقة وتبين أنه تم وقف البطاقة بناءا علي القرار الوزاري رقم 25 لسنه 2019  بناء على محددات العدالة الاجتماعية وهى استهلاك محمول عالى أكثر من 800 جنيه، وكان على المواطن عمل تظلم على موقع دعم مصر وتقديم المستندات إلى مكتب التموين، وبعد انتهاء المدة المحدد لتقديم التظلم على موقع دعم مصر والمكتب وذلك اعتبارا من يوم 15ديسمبر الماضي.

وأضاف بأنه تم الاتصال هاتفيا بالمواطن المذكور لتقديم المستندات الداله على تظلمه إلى ديوان عام مديرية التموين والتجارة بالغربية.
 
وكان القارئ أسامة موسى على المجدوبة، قد أرسل  شكوى عبر خدمة صحافة المواطن المقيم بقرية محلة منوف مركز طنطا فى محافظة الغربية يتضرر فيها من وقف البطاقة التموينية التى تحمل رقم 116008747980 بسبب ارتفاع فاتورة المحمول .
 
وبحسب ما قال أسامة موسى ، :" منذ شهر أغسطس ، بدأت تظهر رسائل فى إيصال صرف الخبز تنذر بالاستبعاد من التموين بسبب استهلاك موبايل مرتفع وهو سبب غير حقيقى على الإطلاق حيث لا أمتلك أنا ولا أى فرد من اسرتى خط موبايل فاتورة ونعتمد على كروت الشحن  وإجمالى الشحن لجميع خطوط أفراد اسرتى لايتجاوز الخمسة وثلاثون جنيها كل شهر لجميع أفراد الأسرة".
 
رقم البطاقة  27403151600653
 
وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
 
ويدعو "اليوم السابع" قراءة إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.
 
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 


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