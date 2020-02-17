تعرف على مواعيد آخر النوات المنتظرة بالشتاء.. أشدها نوة الحسوم

كتب محمود راغب

أيام معدودة وحوالى شهر تقريبا بات يفصلنا على إنتهاء فصل الشتاء ، حيث يبدأ فصل الربيع 21 مارس ، إيذانا بانتهاء فضل الشتاء .

وينشر "اليوم السابع" لقرائه فى السطور التالية أبرز النوات المرتقبة حتى نهاية الشتاء وأشدها ، فى نقاط مبسطة كما يلى :

4 مارس نوة السلوم:

تكون في أوائل شهر مارس وتستمر لمدة يومين فقط، وسميت بهذا الاسم نظرا لهبوب رياح غربية من جهة السلوم بمحافظة مطروح.

8 مارس نوة الحسوم :

وهى من أشد النوات وتهب في الأسبوع الأول من شهر مارس، وتتميز ببرق ورعد شديدين وهطول الأمطار وتعتبر آخر النوات الممطرة الشديدة.

14مارس باقى نوة الحسوم

22مارس نوة الشمس الكبيرة

تهب خلالها رياح شرقية وتستمر لمدة يومين فقط وتكون غير مصحوبة بالأمطار

29 مارس نوة عوة

تكون في الأسبوع الأخير من شهر مارس، وتعتبر آخر النوات الباردة وسبب تسميتها بهذا الاسم لما تمثله أصوات الرياح خاصة في فترة الليل ولأنها غير معلومة المدة.

2 أبريل نوة عوة