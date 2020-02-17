سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 07:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على مواعيد آخر النوات المنتظرة بالشتاء.. أشدها نوة الحسوم

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:44 م
تعرف على مواعيد آخر النوات المنتظرة بالشتاء.. أشدها نوة الحسوم نوة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أيام معدودة وحوالى شهر تقريبا بات يفصلنا على إنتهاء فصل الشتاء ، حيث يبدأ فصل الربيع 21 مارس ، إيذانا بانتهاء فضل الشتاء .

وينشر "اليوم السابع" لقرائه فى السطور التالية أبرز النوات المرتقبة حتى نهاية الشتاء وأشدها ، فى نقاط مبسطة كما يلى

 4 مارس نوة السلوم

تكون في أوائل شهر مارس وتستمر لمدة يومين فقط، وسميت بهذا الاسم نظرا لهبوب رياح غربية من جهة السلوم بمحافظة مطروح.

 8 مارس نوة الحسوم :

وهى من أشد النوات وتهب في الأسبوع الأول من شهر مارس، وتتميز ببرق ورعد شديدين وهطول الأمطار وتعتبر آخر النوات الممطرة الشديدة.

 14مارس باقى نوة الحسوم

 22مارس نوة الشمس الكبيرة 

تهب خلالها رياح شرقية وتستمر لمدة يومين فقط وتكون غير مصحوبة بالأمطار

 29 مارس نوة عوة 

تكون في الأسبوع الأخير من شهر مارس، وتعتبر آخر النوات الباردة وسبب تسميتها بهذا الاسم لما تمثله أصوات الرياح خاصة في فترة الليل ولأنها غير معلومة المدة.

 2 أبريل نوة عوة 


النوات

الطقس

النوه

الجو

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد بسبب نوة الغطاس

الأربعاء، 22 يناير 2020 08:04 م

صور.. توقف الصيد بميناء بورسعيد البحرى بسبب نوة الفيضة الكبرى

الخميس، 09 يناير 2020 01:49 م

استمرار غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد بسبب نوة أعياد الميلاد

الثلاثاء، 07 يناير 2020 03:20 م

الإسكندرية تواجه نوة عيد الميلاد.. الأمطار الغزيرة تجاوزت القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف.. وشركة الصرف الصحى ترفع استعدااتها إلى درجة الطوارئ.. والمحافظة: تعرضنا لموجة غير عادية.. وتؤكد: مستمرة 3 أيام أخرى

السبت، 04 يناير 2020 06:00 م

استمرار نوة الفيضة الصغرى بالإسكندرية إلى السبت.. وجهود مكثفة لمواجهة التداعيات

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 12:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة