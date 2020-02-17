تطوير وتمهيد شارع شكرى القوتلى فى المحلة بالجهود الذاتية بــ2 مليون جنيه

الغربية – عادل ضرة

يشهد شارع شكري القوتلي بالمحلة أعمال تطوير وتمهيد لرصفه وتجهيزه بعد توسعته وتطويره بالجهود الذاتية، بعد قيام عدد من الشباب وهم كل من تامر خليل وأشرف عبد الرؤوف وشريف العربي بتطوير ورفع كفاءة الشارع من بنية تحتية ورصف والإنارة وتشجير الشارع، وعمل بلوعات صرف صحى، مساهمة منهم فى أعمال تطوير شوارع مدينة المحلة بالجهود الذاتية، تحت إشراف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة.

من ناحية أخرى عقد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اجتماعا مع مسئولى محافظة الغربية والإدارات الهندسية برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى والأحياء لبحث أعمال الرصف بشوارع البحر وشكري القواتلي وإعداد الأعمال لشوارع سعد زغلول ونعمان الأعصر والترعة بمجرد الانتهاء من الأعمال القائمة.

كما ناقش مع المسئولين بحث مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية بنطاق مركز المحلة، مؤكدا خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء جميع أعمال المرافق بالشوارع والمناطق التى يتم رصفها في الخطة الاستثمارية.

كما ناقش خلال الاجتماع مشروع تطوير العشوائيات المقام بعده اماكن بالمحلة منها منطقه سوق اللبن بنطاق حي اول و عزبه خضر و سكه طنطا بنطاق حي ثان، موجها مسؤولي المرافق بضروره التنسيق و التواجد في الاماكن التي يتم العمل بها في مشروع تطوير العشوائيات وذلك حفاظا على جميع خطوط المرافق الموجوده في الاماكن التي يتم تطويرها.

من ناحية اخرى أطلق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ إشارة البدء لتشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية كفر دمنهور القديم بزفتي، وذلك عقب إفتتاح المشروع الذى يضم محطة رفع وشبكة انحدار بطول 9.5كم و خط طرد بطول 550م بإجمالي تكلفة 20 مليون جنيه ويخدم 5 ألاف مواطن.

حضر الافتتاح أعضاء مجلس النواب عن مركز زفتي ومدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمدير التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ورئيس مركز ومدينة زفتي.

وعقب الافتتاح أكد محافظ الغربية أنه جارى العمل بمشروعات صرف صحى في 19 قرية بمركز زفتي مقرر الانتهاء منهم تباعاً خلال عام 2021.