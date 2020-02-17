سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تطوير وتمهيد شارع شكرى القوتلى فى المحلة بالجهود الذاتية بــ2 مليون جنيه

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:39 م
تطوير وتمهيد شارع شكرى القوتلى فى المحلة بالجهود الذاتية بــ2 مليون جنيه جانب من الاجتماع
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد شارع شكري القوتلي بالمحلة أعمال تطوير وتمهيد لرصفه وتجهيزه بعد توسعته وتطويره بالجهود الذاتية، بعد قيام عدد من الشباب وهم كل من تامر خليل وأشرف عبد الرؤوف وشريف العربي بتطوير ورفع كفاءة الشارع من بنية تحتية ورصف والإنارة وتشجير الشارع، وعمل بلوعات صرف صحى، مساهمة منهم فى أعمال تطوير شوارع مدينة المحلة بالجهود الذاتية، تحت إشراف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة.

من ناحية أخرى عقد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اجتماعا مع مسئولى محافظة الغربية والإدارات الهندسية برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى والأحياء لبحث أعمال الرصف بشوارع البحر وشكري القواتلي وإعداد الأعمال لشوارع سعد زغلول ونعمان الأعصر والترعة بمجرد الانتهاء من الأعمال القائمة.

كما ناقش مع المسئولين بحث مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية بنطاق مركز المحلة، مؤكدا خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء جميع أعمال المرافق بالشوارع والمناطق التى يتم رصفها في الخطة الاستثمارية.

كما ناقش خلال الاجتماع مشروع تطوير العشوائيات المقام بعده اماكن بالمحلة منها منطقه سوق اللبن بنطاق حي اول و عزبه خضر و سكه طنطا بنطاق حي ثان،  موجها مسؤولي المرافق بضروره التنسيق و التواجد في الاماكن التي يتم العمل بها في مشروع تطوير العشوائيات وذلك حفاظا على جميع خطوط المرافق الموجوده في الاماكن التي يتم تطويرها.

من ناحية اخرى أطلق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ إشارة البدء لتشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية كفر دمنهور القديم بزفتي، وذلك عقب إفتتاح المشروع الذى يضم محطة رفع وشبكة انحدار بطول 9.5كم و خط طرد بطول 550م بإجمالي تكلفة 20 مليون جنيه ويخدم 5 ألاف مواطن.

حضر الافتتاح أعضاء مجلس النواب عن مركز زفتي ومدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمدير التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ورئيس مركز ومدينة زفتي.

وعقب الافتتاح أكد محافظ الغربية أنه جارى العمل بمشروعات صرف صحى  في 19 قرية بمركز زفتي مقرر الانتهاء منهم تباعاً خلال عام 2021.

 

55b5bec8-b09a-4a5c-a51f-a49543ed20fb
 
38227055-c03b-4adf-92c3-6f5c8db6a5fb

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

اخبار عاجله

محافظ الغربيه

المحله

رئيس مدينة المحلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف المصرية: إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار.. "التموين": موقع دعم مصر يستقبل طلبات أصحاب البطاقات.. والنائب العام يأمر باستكمال التحقيقات مع "باتريك"

الأحد، 16 فبراير 2020 11:07 م

اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

الأحد، 16 فبراير 2020 08:11 م

"مشروعات البرلمان" تزور محافظة الغربية لتفقد الأعمال بمجمع صناعى فى المحلة

السبت، 15 فبراير 2020 09:18 م

صور.. قصة طالب ابتدائى نهارًا وكهربائى ليلاً.. ويحلم أن يصبح مهندسًا بالمحلة

السبت، 15 فبراير 2020 05:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة