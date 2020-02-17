تسليم وحدات إسكان الشباب بـ54 مليون جنيه فى مرسى علم بعد توقف 6 سنوات

البحر الأحمر - عماد عرفة

قرر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، تسليم وحدات إسكان الشباب بمدينة مرسى علم، وذلك خلال تفقده للوحدات البالغ عددها 804 وحدات، برفقة الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، اليوم الاثنين.

وأكد المحافظ أنه عندما علم بتأخر تسليم وحدات إسكان الشباب بمدينة مرسى علم، طلب موقفها التنفيذى، وتبين أن سبب التأخير عدم اكتمال شبكات المياه والصرف الصحى، رغم استلام الوحدات منذ عام 2014، حيث كلف الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، بمتابعة الموضوع وسرعة إنهاءه، وعندما علم المحافظ اكتمال شبكات المياه والصرف الصحى للوحدات السكنية، كلف مجلس المدينة بعمل القرعة لتسليم الوحدات.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه يعمل على حل مشاكل الشباب، وموافقته على توزيع هذه الوحدات، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير سكن ملائم للشباب، فهم قادة المستقبل.

وأشار اللواء حنفى إلى أن التكلفة الإنشائية للوحدات السكنية بلغت نحو 54 مليون جنيه تقريباً، بتمويل من صندوق إسكان المحافظة، وتم الانتهاء من توصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحى، وكهرباء وإنارة عامة وطرق، وتم الانتهاء من 22 محلا.

رافق المحافظ في الزيارة، اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكان أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الإثنين، قراراً بتعيين، اللواء واصف عدلي السيد، رئيساً لمدينة مرسى علم، نقلاً من رئيس حي جنوب الغردقة.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه يقدم كل الدعم لخدمة المواطنين، ولن يسمح بوجود أى مخالف، مشدداً على أنه منذ توليه منصبه نهاية نوفمبر الماضى، أرسى مبدأ الثواب والعقاب، فكما يتم إقالة واستبعاد المقصرين، يتم تصعيد المتميزين فى العمل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون مع المخالفين.