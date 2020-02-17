ترامب يهنئ الأمريكان بيوم الرئاسة الأمريكى.. اعرف قال إيه

كتب خالد إبراهيم

هنأ الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب، الرؤساء الأمريكيين السابقين يوم الرؤساء الأمريكيين، والذى يوافق اليوم الاثنين 17 فبراير، حيث كتب ترامب عبر حسابه على "تويتر"، "عيد رؤساء سعيد".

يوم الرؤساء فى الولايات المتحدة الأمريكية هو عيد رسمى، يحتفل بهذا العيد يوم الاثنين الثالث من فبراير كل سنة، ففى البداية، كان العيد يحتفل كعيد ميلاد جورج واشنطن، ولكن فى الحقيقة، ولد الرئيس واشنطون فى 11 فبراير، وليس فى 22 من فبراير.



دونالد ترامب

تم تغيير التاريخ عندما بدأت أمريكا باستخدام التقويم "Gregorian" وما زال يستخدم هذا التقويم اليوم.

وعلى جانب آخر، نشر دونالد جونيور ترامب، نجل الرئيس الأمريكي، صورة للرئيس على الطائرة الرئاسية تجمعه بنجله تريستن، وهو يقضى وقتًا مع جده الرئيس الأمريكي، على الطائرة الرئاسية الأمريكية، عبر حسابه بإنستجرام.

وعلق دونالد جونيور ترامب: "تريستن يقضى وقتًا جيدًا مع جده دونالد ترامب، على الطائرة الرئاسية الأمريكية، قبل أن يقرر أن يحصل على قبعة "KAG"، وفى الصور الأخيرة تريستين يفعل حركته المفضلة، بأن يشير بإشارة "أن كل شيء بخير"، ورد فعل ترامب".