تحصين 35 ألف و 361 رأس ماشية ضد التهاب الجلد العقدى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أن المديرية تقوم بعمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية بأهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية إجراءات التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، مؤكدا أن الحملة التى انطلقت الشهر الجاري، شهدت إقبال كبير من المواطنين نظرا لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع التيسير الكبير على المواطنين بالإنتقال إليهم سواء فى مقار اللجان أو الإنتقال إليهم لمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات "من بيت لبيت " .

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أنه تم تحصين " 35 ألف و 361 رأس ماشية " ضد التهاب الجلد العقدى خلال أسبوعين منذ بدء إنطلاق الحملة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن الحملة تستهدف الفحص الظاهرى للحيوانات للتأكد من صحتها ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين ، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية فى الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق.

يذكر أن إلتهاب الجلد العقدى مرض جلدى فيروسى معدى خطير يصيب الأبقار وينتقل بشكل أساسى عن طريق لدغ الحشرات.

فى سياق متصل، تم الانتهاء من أن أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للوحدات البيطرية شملت بناء سور يحيط بالوحدات ، وتزويدها بأجهزة حاسب آلى حديثة للموظفين، بالإضافة إلى أعمال الترميم والتحديث للمبانى ، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لعدد 8 وحدات بيطرية شملت وحدات " الزنكلون ، تل حوين ، بيشة قايد " بمركز الزقازيق ، وحدتى " صان الحجر البحرية ، الناصرية " بمركز الحسينية، وحدة قصاصين الأزهار بمركز أولاد صقر ، وحدة الغزالى بمركز فاقوس، وحدة سنهوت بمركز منيا القمح .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة 6 وحدات بيطرية شملت وحدة بلبيس بمركز بلبيس، وحدة الجديدة ، سور وحدة ملامس بمركز منيا القمح ، وحدة البلاشون بمركز مشتول السوق ، وحدة أبو كبير مركز أبو كبير، ومبنى الصحة العامة والمجازر بديوان عام المديرية بمركز الزقازيق.



تحصين ضد الجلد العقدي



تحصين ضد الجلد العقدي



تحصين ضد الجلد العقدي