سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 05:27 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بتزوير العملات والمستندات فى كرداسة

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:30 م
تجديد حبس عاطل متهم بتزوير العملات والمستندات فى كرداسة تزوير العملات-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بتزوير العملات الورقية، والمستندات الرسمية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

اعترف المتهم أنه استأجر شقة بكرداسة لممارسة نشاطه بها، حيث يستقبل عملاؤه بها لبيع العملات والمستندات المزيفة لهم.

 

أضاف المتهم أنه يستخدم جهاز كمبيوتر، وطباعة فى تزوير العملات الورقية المحلية، بالإضافة إلى مستندات وأوراق رسمية، وبيعها لمن تحول الموانع القانونية حصولهم عليها بطريقة شرعية.

 

وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام "عاطل" مُقيم بمنطقة الهرم، مطلوب التنفيذ عليه فى 16 قضية "شيك بدون رصيد، نصب تبديد"، بتقليد عملات محلية، وتزوير مُحررات رسمية متخذًا من شقة بكرداسة بالجيزة مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وعثر بحوزته على (جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحتوى على صور لعملات مالية ورقية "فئات مختلفة" - توكيلات خاصة منسوب صدورها لأحد مكاتب الشهر العقارى بالجيزة - وكشوف إفراج جمركى لمركبات "توك توك" منسوب صدورها لمصلحة الجمارك "جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية" - طباعة ألوان - مبلغ 450 ألف جنيه فئات مالية مختلفة "مُقلدة" - مبلغ 500 ألف جنيه مُقلدة عبارة عن 5 رزم أوراق ملونة مطبوع عليها أوراق مالية فئات مختلفة "مُعدة للتقطيع"، 5 بكرات فضى اللون "شريط علامة مائية " – 50 شريط رابط رزم مالية منسوب لأحد البنوك – 25 رزمة أوراق ملونة معدة للطباعة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تقليد العملات المحلية لترويجها وبيعها مقابل مبلغ 120 جنيه عن كل ألف جنيه مُقلدة وتزوير المُحررات الرسمية وبيعها لعملائه فى مقابل مادى، وحرر محضر بالواقعة، وبمواجهة المتهم اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 


أخبار الحوادث

أخبار مصرية

أخبار عاجلة

سرقة

كرداسة

بنك

تزوير

تزوير العملات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة