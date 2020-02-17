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تجاوز عدد متعافى كورونا إلى 10 آلاف مصاب بعد شفاء 1425 حالة جديدة فى الصين

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:10 ص
تجاوز عدد متعافى كورونا إلى 10 آلاف مصاب بعد شفاء 1425 حالة جديدة فى الصين متعافون من فيروس كورونا
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، اليوم الاثنين، عن تعافى 1425 مصابا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، ليصل عدد حالات التعافى إلى 10 آلاف و844 مريضا، مؤكدة أنهم خرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج اللازم، حتى نهاية أمس الأحد.

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ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الاثنين، أن ما مجموعه 10844 مريضا مصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" خرجوا من المستشفى بعد شفائهم بنهاية يوم الأحد.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى تقريرها اليومى إن 1425 شخصا خرجوا من المستشفى يوم الأحد بعد شفائهم.

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وفى سياق متصل، ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد فى بر الصين الرئيسى بلغ 1770 شخصا بنهاية أمس الأحد، مرتفعا 105 حالات عن اليوم السابق، وزاد عدد الوفيات بالفيروس فى إقليم هوبى بوسط البلاد مئة حالة يوم الأحد.

وسجلت الصين 2048 حالة إصابة جديدة بالفيروس فى أنحاء البلاد، أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالى للإصابات إلى 70548 شخصا.

وكانت السلطات الصينية، أعلنت وصول إجمالى عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 1765 والمصابين إلى 58182 شخصًا.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات فى كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 30 حالة.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن نائب وزير الصحة كيم جانج ليب، قوله: إن الحالة الجديدة التى تم تسجيلها هى لزوجة المريض التاسع والعشرين الذى تأكد إصابته بالفيروس أمس الأحد.

وخضعت المريضة الـ30 للفحوصات بعد التأكد من إصابة زوجها بالمرض، بعد أن بقيت تحت الحجر الصحي، وتم عزلها في مستشفى سول الجامعي ليلة أمس الأحد، بعد أن اتضحت نتيجة الفحوصات بأنها ايجابية للمرض، لكن لم تظهر أية أعراض مرضية مميزة عليها حتى يوم أمس.

 


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الصين

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