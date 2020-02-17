تايلاند تحظر دخول ركاب السفينة السياحية "ويستردام" للبلاد

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أعلنت تايلاند، حظر دخول الركاب الذين كانوا على متن السفينة السياحية "ويستردام" إلى البلاد فى الوقت الحالي، وذلك بعدما ثبت إصابة أحد الركاب بفيروس (كورونا)، وقال وزير الصحة العامة أنوتين شارنفراكول - حسبما ذكرت قناة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم الاثنين، "إنه سيمنع دخول الركاب خلال فترة حضانة المرض 14 يوما، بدءا من 14 فبراير الجاري".

وكانت السلطات الماليزية، قد أعلنت اكتشاف إصابة سيدة بالفيروس أثناء مرورها بالبلاد، بعدما كانت على متن السفينة السياحية التى رست فى هونج كونج قبل بدء رحلة بحرية.

يُذكر أن، السفينة ظلت فى البحر قرابة أسبوعين بعدما رفضت عدة دول استقبالها مخافة انتشار فيروس (كورونا) حتى سمحت لها كمبوديا بالرسو، وأكدت خلو راكبيها من الإصابة قبل السماح لهم بمغادرتها.

و كانت السلطات الماليزية، قد أعلنت يوم أمس الأحد، أن إعادة فحص سيدة أمريكية كانت على متن السفينة السياحية التى استقبلتها كمبوديا أثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وقالت نائبة رئيس الوزراء الماليزى الدكتورة وان عزيزة وان إسماعيل - فى مؤتمر صحفى - إن إعادة فحص زوجين أمريكيين وصلا إلى كوالالمبور قادمين من كمبوديا بعد نزولهما من السفينة السياحية أظهرت النتائج نفسها، حيث أكدت إصابة الزوجة البالغة من العمر 83 عاما بفيروس "كورونا"، بحسب وكالة أنباء "برناما" الماليزية.

وأوضحت أن وزارة الصحة أجرت الاختبارات فى وقت متأخر من الليلة الماضية، وتعانى المريضة من السعال ولكن لا توجد حمى أو ضيق فى التنفس، بينما تظهر نتائج الأشعة السينية علامات على التهاب رئوي، مضيفة أن زوجها غير مصاب بالفيروس لكنه يعالج حاليًا من عدوى بكتيرية.

وأشارت إلى أن الزوجين كانا من بين 145 مسافرًا على متن طائرة مستأجرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية فى رحلة من مطار سيهانوكفيل الدولى فى كمبوديا هبطت فى مطار كوالالمبور الدولى مساء يوم /الجمعة/ الماضي.