تأجيل محاكمة زوجة بالشرقية قتلت زوجها بطعنة فى القلب بعد شهر زواج

الشرقية- فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمود مجدى عبده وسكرتارية نبيل شكرى، تأجيل محاكمة الزوجة المتهمة بقتل زوجها بالسكين بعد شهر من الزواج لجلسة 21 مارس المقبل للمرافعة.

تعود أحداث القضية رقم 40033 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة الزقازيق لنهاية شهر أغسطس، عندما تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول" حسن.ج" 26 سنة عامل مقيم عزبة أحمد بك شكري التابعة لقرية العلوية دائرة مركز شرطة الزقازيق لمستشفي الأحرار، مصاب بطعنة في القلب وتوفي فور وصوله.

وتبين من التحريات الأولية، قيام " فاطمة م ك" 22 سنة زوجة المجني عليه بإرتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية بينهما وتبين أنهما متزوجان منذ 33 يوما، وتمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق برئاسة المقدم أحمد متولي رئيس المباحث ومعاونه النقيب محمد صديقي، وتم القبض علي الزوجة وإحالتها للنيابة العامة.

وقالت الزوجة في التحقيقات، أن وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية بسبب خلافات علي مصاريف البيت، تطورت إلي مشاجرة وضربها فلم تشعر بنفسها إلا واستلت سكينا من المطبخ وطعنته،و قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، قررت برئاسة عبد السلام عابدين رئيس نيابة المركز وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بإحالة الزوجة لمحكمة الجنايات للمحاكمة.