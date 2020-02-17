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تأجيل دعوى الطيار أشرف أبواليسر ضد محمد رمضان لتعويضه بـ25 مليونا لـ26 فبراير

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:54 م
تأجيل دعوى الطيار أشرف أبواليسر ضد محمد رمضان لتعويضه بـ25 مليونا لـ26 فبراير الفنان محمد رمضان
كتب أحمد حسنى

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أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمى، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، ضد الفنان محمد رمضان والتى يطالب فيها بتعويض موكله بمبلغ 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به، جراء قيام الفنان محمد رمضان بنشر صور له داخل قمرة الطائرة التى يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، مما عرضه لوقف مزاولة المهنة مدى الحياة، لجلسة الأربعاء 26 فبراير لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.

 

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة مع موكله فى الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

 

يذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوى، ضد الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر، والذى قيد برقم 8847 لسنة 2020 عرائض النائب العام والذى تضمن قيام الفنان محمد رمضان بانتهاج سلوكا من شأنه الإضرار بوسائل الانتقال والملاحة الجوية، وتعريض سلامة الطيران للخطر، وذلك من خلال قيامه بقياد طائرة دون الحصول على شهادات تؤهله لذلك، ومزاولة نشاطًا من أنشطة الطيران المدنى دون الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني.

 

وقام بعمل من أعمال الطيران المدنى دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء إلى سمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولة المصرية بصورة الدولة التى تستخف بركاب طائراتها مما أضر بسمعة الطيران المدنى المصرى، وجعل شركات الطيران ومنظمة الإيكاو تضع مصر فى أدنى تصنيف الأمان بالنسبة للطيران المدنى، وهو ما يؤثر على سمعة الطيران المدنى واقتصاد الدولة المصرية.

 

واتهم البلاغ قائد الطائرة بأنه اشترك مع الفنان محمد رمضان، عن طريق التحريض والمساعدة، بأن سهل له القيام بالجرائم محل المبينة سلفا بالمخالفة لواجبات وظيفته، بالمخالفة لنصوص المواد 169 و172 و173من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقــم 136 لسنة 2010.

 

و ذكر البلاغ أنه فى أكتوبر الماضى، نشر محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق "الإنستجرام" مقطعا مصورا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به، وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة، وأنه سيقوم بقيادتها ليكون بعدها ما قرر، حيث يظهر الطيار أشرف أبو اليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم "رمضان" بقيادة الطائرة ويعلن عبر المكبر الصوتى الداخلى للطائرة أنه من يقود.

 

ووقعت هيئة الطيران المدنى عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

 


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