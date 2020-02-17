بيت الشعر بالأقصر يعلن إطلاق برنامج "كاتب وكتاب" لمناقشة كتب الشعراء

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشاعر حسين القباحى، مدير بيت الشعر بمحافظة الأقصر، بأنه في إطار سعي بيت الشعر بالأقصر لإثراء الحالة النقدية وتشجيع شباب الباحثين على ممارسة البحث ومعالجة الموضوعات النقدية التي تتصل بالشعر العربي، والترويج لمبادرة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في طرح جائزة نقد الشعر، انطلق بيت الشعر في برنامج "كاتب وكتاب"، وذلك للمساهمة في مشاركة الشعراء الشباب وإثراء الحركة النقدية والبحثية من خلال جهود واعية بممارسة الكتابة النقدية التي تتفق مع قدراتهم وإمكاناتهم.

وأضاف مدير بيت الشعر بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه ضمن هذا البرنامج الجديد "كاتب وكتاب"، استضاف بيت الشعر في لقاء مميز الشاعر عبد النبي عبادي لمناقشة كتابه الذي صدر مؤخرًا "الشعر والعولمة" وقد ناقش الكتاب الشاعر أشرف البولاقي، حيث أكد حسين القباحي على أهمية مشاركة الشعراء الشباب في إثراء الحركة النقدية والبحثية من خلال جهود واعية بممارسة الكتابة النقدية التي تتفق مع قدراتهم و إمكاناتهم، وتتيح لهم إثراء وصقل تجاربهم الشعرية ورفد الساحة الثقافية بكتابات وبحوث تسهم في خلق مناخ شعري وثقافي يتسم بالوعي وتنمية القدرات الذاتية لديهم ولدى الجمهور المحب للشعر والأدب بشكل عام.

وأوضح الشاعر حسين القباحي، أنه تم خلال اللقاء التعريف بالشاعر عبد النبي عبادي وكتابة الشعر والعولمة، والذي يقع في ثلاثة فصول تشكل في مُجملها مُقاربة نقديّة للأثر الذي أنتجته العولمة وثورة الوسيط الإلكتروني في الإبداع الشّعري العربي، حيث يسعى المؤلف من خلاله للفصل النظري بين عدد من المفاهيم الحديثة والمعاصرة التي تتزاحم حول مفهوم "العولمة" وعلاقة هذه المفاهيم ببعضها البعض مثل الإبداع ، والعولمة والعلمانية، الحداثة والتحديث، القصيدة الإليكترونية والقصيدة التّفاعليّة، شعر الهايكو وقصيدة النّثر، وقد أراد المؤلف لهذا الكتاب على حد قوله أن يخُرج بسيطا في طرحهِ -غير سطحيّ- للقارئ الذي يود دخول متون القصائد المُعاصرة دون رهبةٍ أو ضلال.

ويعتبر الشاعر عبد النبي عبادي هو شاعر وكاتب مسرحي من مواليد قنا 1 يناير 1987م، وتخرج في كليّة التّربية بجامعة جنوب الوادي بقنا 2008م ويعمل معلما للغة الإنجليزيّة بالتّعليم الإعدادي وهو أيضًا عضو نادي أدب مركز ومدينة نقادة وعضو مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بقنا، ونشرت له عدد من المجموعات الشعرية والدراسات والقراءات المختلفة فى النصوص المسرحية.