بورصة قطر الخاسر الوحيد فى بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة اليوم

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.45% مدفوعا بصعود قطاعى الطاقة والبنوك، كما ارتفعت بورصة دبى مدفوعة بصعود سهم بنك دبى الإسلامى، وقفزت بورصة البحرين هامشيا، فيما تراجعت بورصة قطر.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.53% رابحا 14.54 نقطة ليغلق عند مستوى 2749.28 نقطة، مدفوعا بصعود 5 قطاعات على رأسها أسهم بنك دبى الإسلامى، إعمار العقارية.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 263.1 مليون سهم محققة ما قيمته 265.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3676 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 24 سهما، وانخفضت 6 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.70%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.17%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 14.94%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 14.72%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.26%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 1.59%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 10 مليون ورقة بقيمة 57.1 مليون درهم.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.05% رابحا 0.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1662.79 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات التأمين والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.2 سهم بقيمة 662.4 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة نمو 15.43% مدفوعا بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 6.21%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.61% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 3.43%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.85%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 32.49% بضغوط هبوط سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 9.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.22%.

كما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.11% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.09%.

بورصة قطر

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.41% خاسرة 39.64 نقطة، لتغلق عند مستوى 9709.10 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها الاتصالات.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 86.7 مليون سهم بقيمة 196.3 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 5733 صفقة، وارتفع 22 سهما، وانخفض 23 سهما ، واستقر سهمين.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.33%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.18%، فقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعا بصعود 7 قطاعات على رأسها قطاعى النفط والغاز والبنوك.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% رابحا 16.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6189.86 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% رابحاً 24.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6873.88 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% رابحاً 0.11 نقطة ليغلق عند مستوى 4835.49 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.33%، رابحا 16.47 ليغلق عند مستوى 4978.96 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 170 مليون سهم بقيمة 24.8 مليون دينار كويتى عبر 6490 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.93%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 5.46%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.17%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.11%.

وجاء سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.54%، تليه شركة معاد والصناعات التحويلية بنسبة 9.98%، ثم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.93%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.53% ثم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 8.35%، ثم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 7.03%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.45% رابحا 35.59 نقطة ليغلق عند مستوى 7872.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.7% خاسرا 382.44 نقطة ليغلق عند مستوى 7748.65 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 99.2 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 136 شركة، فيما تراجعت 48 شركة.

وارتفع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.97%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.93%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.89%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.74%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.65%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.31%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.22%.

وجاء سهم "الأندلس" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.96%، ثم الشرقية للتنمية بنسبة 6.07%، ثم سلامة بنسبة 4.78%، فيما جاء سهم "ساب للتكافل" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.43%، ثم متطورة بنسبة 2.17%، ثم باعظيم بنسبة 1.88%.