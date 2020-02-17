بلاغ للنائب العام لحجب أغانى "المهرجانات" من شبكة الإنترنت

كتب كريم صبحى

تقدم المحامى محمد حسن عبده، ببلاغ للنائب العام، لحجب أغانى المهرجات من مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة الإنترنت.

وقال مقيم البلاغ، أنه ظهرت عبر وسائل الانترنت والسوشيال ميديا وفيس بوك ، ما يسمى بأغاني المهرجات التي تدعو إلى هدم القيم والأخلاق والتحريض على تعاطي المخدرات والخمور وانتشار البلطجة، وقد حددت المادة رقم 171 المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006، ( كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة، بقول أو صياح أو جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم جعلها علانية، أو باي وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً لفعلها، ويعاقب العقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض، وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل).

وطالب مقيم الدعوى، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم أو يساعد بأغاني المهرجانات المحرضة على البلطجة وتعاطي المخدرات، والمشاركة في انتشار البلطجة وتعاطي والمخدرات عبر هذه المهرجانات بصفتهم المسئولين عن تصاريح وتراخيص الأغاني والحفلات.