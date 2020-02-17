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بسبب بول الحمار.. تأجيل محاكمة 16 شخصا فى مشاجرة بقرية تل حوين بالشرقية

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:20 م
بسبب بول الحمار.. تأجيل محاكمة 16 شخصا فى مشاجرة بقرية تل حوين بالشرقية محكمه - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمود مجدى عبده، وسكرتارية نبيل شكري، تأجيل محاكمة 16 من المتهمين فى واقعة مشاجرة قرية تل حوين بمركز الزقازيق، بسبب تبول حمار أمام منزل إحدى العائلات بالقرية، إلى الخميس  للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 29104 جنايات مركز شرطة الزقازيق لسنة 2018، والمقيدة برقم 3675 كلى جنوب الزقازيق لشهر يونية 2018، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من مركز شرطة الزقازيق بحدوث مشاجرة بقرية تل حوين، بين عائلة الجزارين وعائلة سالم بسبب تبول حمار أمام منزل أحدهم، وراح ضحيتها شاب من عائلة سالم وأصيب شقيقه، وتوجهت قوة من المديرية للقرية للسيطرة على الأوضاع.

 


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