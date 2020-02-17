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خالد صلاح
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بريطانيا تستثمر 1.6 مليار دولار لإنتاج كمبيوتر عملاق للطقس والمناخ

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:00 ص
بريطانيا تستثمر 1.6 مليار دولار لإنتاج كمبيوتر عملاق للطقس والمناخ كمبيوتر عملاق _ صورة أرشيفية
لندن (رويترز)

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تعتزم الحكومة البريطانية استثمار 1.2 مليار جنيه استرلينى (1.6 مليار دولار) لتطوير ما تصفه بأنه أقوى جهاز كمبيوتر عملاق فى العالم لتقديم نشرات أكثر دقة عن الطقس والمناخ.

وسيستخدم الكمبيوتر العملاق الجديد الذى ستديره هيئة الطقس بالبلاد للمساعدة فى التنبؤ بالعواصف بدرجة أكثر دقة، وتحديد أنسب المواقع لإقامة مصدات لمياه الفيضانات والتنبؤ بالتغيرات فى المناخ العالمي.

وسيقدم الجهاز تنبؤات أفضل للمطارات تتيح لها الاستعداد لأى طوارئ كما سيمنح قطاع الطاقة معلومات أكثر تفصيلا، وينتهى أجل أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحالية بهيئة الطقس البريطانية فى أواخر عام 2022.

 

 


بريطانيا

أخبار بريطانيا

استثمار 16 مليار دولار

إنتاج كمبيوتر عملاق

الطقس

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