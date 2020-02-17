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بالتزامن مع توافد السياحة الانجليزية..مطاعم شرم الشيخ تحت الرقابة

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:00 ص
بالتزامن مع توافد السياحة الانجليزية..مطاعم شرم الشيخ تحت الرقابة شرم الشيخ
كتبت آمال رسلان

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بالتزامن مع بدء توافد السياحة الانجليزية لمدينة شرم الشيخ بعد توقف دام أربعة سنوات تخضع المطاعم السياحية والشعبية فى المدينة لرقابة مشددة لضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لجميع المطاعم السياحية أوالخاضعة لإشراف المحليات بالمحافظة، تتناول سلامة الغذاء والأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، وذلك لرفع كفاءة العاملين بها.
 
وخلال الفترة المقبلة سيتم تنظيم وإقامة العديد من ورش العمل والدورات التوعوية والتدريبية للمديرين و للعاملين بالمطاعم بجميع أنحاء المحافظة، خاصة والتى تستعرض إحكام الرقابة على كافة المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائى سواء السياحى أوالشعبى، الأمر الذى يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والأجنبى، وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء، من خلال وضع وتطبيق القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، وتعمل تلك الدورات على الحفاظ على سمعة مصر السياحية.
 
وستتم تلك الدورات المكثفة بالتعاون بين غرفة المنشآت السياحية ومحافظة جنوب سيناء، وبدعم وزارة السياحة والأثار، للإرتقاء بمستوى الخدمات  السياحية بمختلف أنواعها للوافدين ورواد المطاعم والكافتيريات السياحية، وستتضمن الدورات الإجراءات الإشتراطية لسلامة الغذاء، وصولاً إلى شرح مستفيض عن نظام "الهاسب"، وهو تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة، ونظم التمييز والتتبع والسحب والإستدعاء، كذلك متطلبات نظم إدارة سلامة الغذاء.
وقالت غرفة المنشآت السياحية، إلى الفترة المقبلة ستشهد تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق مع العديد من المحافظين وخاصة المحافظات السياحية، وفى ضوء مساعى الغرفة لمد انتشار خدماتها لتصل الى كافة المطاعم سواء السياحية الاعضاء بالغرفة أو " المطاعم الشعبية " فى المحافظات المختلفة،  بالإرتقاء بمستوى الخدمات الغذائية المقدمة من قبل هذه المنشآت، والتى من شأنها التأكيد على ثقة الوافدين والمصريين على جودة الخدمات المقدمة لها فى كافة المجالات والأنشطة السياحية المتنوعة وإنها لن تقل عن مثيلاتها فى الدول المتقدمة سياحياً .

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