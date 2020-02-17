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بسبب تخفيض الضغوط..

انقطاع المياه عن شارع رمسيس و11 منطقة أخرى بالقاهرة لمدة 12 ساعة

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:43 م
انقطاع المياه عن شارع رمسيس و11 منطقة أخرى بالقاهرة لمدة 12 ساعة انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيامها بتخفيض الضغوط لعدد 2 عداية قطر 800مم أعلى نفق المترو القديم بجوار وزارة الدفاع بالخليفة المأمون بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (امتداد رمسيس 1 و 2 – عمارات المهمات – عمارات الجبل الأصفر – وزارة المالية – جامعة الأزهر –الماسة – وزارة الدفاع).
 
وضعفها بمناطق (محطة الدمرداش – سكة الوايلى – منشية الصدر – شارع القائد – دير الملاك).
 
وذلك اعتباراً من الساعة 10صباح يوم االثلاثاء الموافق 18 - 2-2020 وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
 
هذا وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .
 
ومن ناحية أخرى، حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى "قطاع الإعلام وخدمة العملاء" على شهادة‪ "ISO 9001-2015" ‬ فى جودة الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجالات الخط الساخن وخدمة العملاء والعلاقات العامة والإعلام‪.‬‬‬‬‬
 
وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة ليست حديثة العهد فى هذا الشأن، مضيفا أن الشركة قد حصلت على العديد من شهادات ادارات الجودة‪ TSM ‬للمجالات الهندسية والفنية بالعديد من محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة‪.‬‬‬‬‬
 
وأكد رئيس شركة مياه القاهرة أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كل فى تخصصه، وأن الهدف الأساسى من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة‪.‬‬
 

شركة مياه الشرب بالقاهرة

انقطاع المياه

شركة مياه الشرب

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