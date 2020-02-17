سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انفوجراف.. توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمى بعد ظهور فيروس كورونا

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:28 م
انفوجراف.. توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمى بعد ظهور فيروس كورونا توقعات الاقتصاد العالمى بعد ظهور فيروس كورونا
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أنه استمرارًا للتداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على دول العالم، توقعت عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية انخفاض نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى خلال الربع الأول من عام 2020

 

وأوضح الانفوجراف، أنه سيكون أكثر الاقتصاديات العالمية تأثرًا بتلك التداعيات "الاقتصاد الصينى، تليه الأسواق الناشئة فى أسيا، والاقتصاد الأمريكى والأوروبي"، بينما تصبح اليابان أقل الدول تأثرًا بتلك التداعيات.

 

وكانت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستينا جورجيفا، قد أكدت أنه من الصعب التنبؤ بتداعيات فيروس كورونا، على اقتصاد الصين والعالم فى الوقت الحالى، مشددة على ضرورة وجود موقف وقائى فى حالة انتشار كورونا بشكل أوسع، وأضافت ـ خلال لقاء مع قناة "العربية" الإخبارية ـ أنه فى حالة عدم احتواء الفيروس فإن ذلك سيؤثر على السياحة، التى تعانى حاليًا، ونظرا لحجم اقتصاد الصين الذى يبلغ نحو 19% من الاقتصاد العالمى، مما سيؤثر على الاقتصاد العالمى.

 

وأشارت إلى أن ما يدعو للقلق أنه فى حالة انتشار "كورونا " فى دول لديها أنظمة صحية ضعيفة، سيصعب احتواؤه، حيث أن الأنظار تتركز حاليا على سرعة احتواء "كورونا " وسرعة تأمين لقاح له، وأنه لحين اتضاح الصورة يتعين عدم الإدلاء بتصريحات وتوقعات.

 

وأوضحت أنه إذا تبين أن الفيروس ينتشر بشكل أوسع، مما سيتطلب تعاونا قويا من جانب منظمة الصحة العالمية التى دعت لضخ الأموال لتهيئة الأجواء لاتخاذ إجراءات "عالمية " إذ دعت الحاجة.

PHOTO-2020-02-17-15-16-55
 

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة

كورونا

الصين

كورونا والاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة