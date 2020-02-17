انفراد.. صور أول لودر تم تصنيعه بأيادى مصرية فى مصانع "الإنتاج الحربى"

كتب زكى القاضى

ينشر "اليوم السابع" أول صور للودر المصرى الجديد، والذى تم تصنيعه بالكامل داخل مصانع وورش وزارة الإنتاج الحربى، وهو صناعة مصرية بالكامل باستثناء الماتور والكاوتش، حيث تم تصميمه وتنفيذه من شركة imut " ماراثون للتكنولوجيا والهندسة"، وعكف على تصنيعه الدكتور ميشيل نايت، أحد علماء مصر بالخارج، والذى يتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى فى عدة مشاريع مشتركة.

اللودر المصرى الجديد تم تصنيعه بالكامل داخل مصانع وزارة الإنتاج الحربى، وبعمالة مصرية 100%، حيث قام الشباب من المهندسين والمهندسات، بالسهر ليل نهار على تنفيذه حتى يخرج للنور بشكل يطابق المعايير العالمية، ويكون نموذج للصناعة الوطنية المصرية، ويشارك في المشاريع القومية للدولة المصرية.

اللودر المصرى الجديد الذى يعتبر منتجا مصريا فى كافة مراحله هو أحد أشكال الصناعة الوطنية، التي تسعى لتعظيم المكون المحلى، في كافة الصناعات الوطنية، وحيث خرج للنور العديد من المنتجات في الاطار نفسه، مثل السيارات الكهربائية، والمدرعات الجديدة st100 وst500 ، والتي تم تصنيعهم بالكامل داخل ورش ومصانع الإنتاج الحربى، فيما اعتبرتهم كثير من الدول الشقيقة والصديقة بأنهم درة الصناعة الحربية المصرية.

أول لودر بأيادى مصرية اللودر الجديد صورة تذكارية مع أول لودر مصرى اللودر الجديد لودر بأيادى مصرية اللودر المصرى اللودر انجاز بأيدى مصرية صورة تذكارية مع اللودر المصرى

اللودر