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انطلاق البرنامج التدريبى عن "توفير المياه والرى الحديث" بالتعاون مع الجايكا

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:00 م
انطلاق البرنامج التدريبى عن "توفير المياه والرى الحديث" بالتعاون مع الجايكا وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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افتتح اليوم الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بوزارة الرى، فعاليات البرنامج التدريبى "توفير المياه والرى الحديث" والذى يتم فى إطار الأنشطة الجارية بين قطاع تطوير الرى ومنظمة الجايكا اليابانية.

ويستمر البرنامج التدريبى لمدة يومين ويهدف إلى رفع الوعى والمعرفة بأهمية الرى الحديث وتكنولوجيات توفير المياه وسوف يشمل البرنامج عرض تجارب حقيقية لروابط مستخدمى المياه والرى الحديث.

أوضح الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الرى أن القطاع ينفذ عدد من مشروعات التطوير ممولة من صندوق تطوير وصيانة المساقى حيث بلغ إجمالى الأعمال المنفذة خلال عام 2019 (80 مليون جنيه) فى زمام قدره 1346 فدان شملت إستكمال  تطوير المساقى الخصوصية على ترعة وادى عبادى بمحافظة الأقصر، وتطوير المساقى الخصوصية بمنطقة الوسط والمنايفة المرحلة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ وسيلا المنطقة الأولى بمحافظة الفيوم كما شملت أعمال توصيل الكهرباء لتغذية محطات المساقى المطورة  بمنطقة مرزوق الثانية بمحافظة المنيا، كما شملت المناطق التجريبية لنظم الرى الحديث (الرى بالرش والتنقيط) بمحافظة الفيوم وتكوين مجموعات للمشاركة فى إدارة المياه.

 وأشار محمود ، إلى أنه تم تنفيذ أعمال تطوير رى فى مساحة حوالى 11684 فدان بإستثمارات  تقدر بحوالى 205 مليون جنيه، وتهدف مشروعات تطوير الرى إلى تعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاج الزراعى ودخل المزارع وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين وتوفير الطاقة المستخدمة فى رفع المياه وإستخدام الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة وتوفير الوقت والجهد فى عملية الرى وزيادة التعاون بين المنتفعين ومشاركتهم فى تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروع  عن طريق تكوين مجموعات بتشكيل روابط مستخدمى المياه للمشاركة فى إدارة المياه على زمامات محددة.


الجدير بالذكر أنه مع إقرار السياسة المائية لتحقيق أهداف الخطة القومية لإدارة الموارد المائية التى تتضمن سياسة المشاركة فى إدارة الموارد المائية على مختلف المستويات فقد استلزم الأمر وجود جهة مسئولة عن مشاركة المزارعين فى وضع استراتيجية بهذا الخصوص والتأكد من التنفيذ الجيد لها و تفعيل مشاركة منظمات مستخدمى المياه فى إدارة تلك الموارد، تحت اسم التوجيه المائى.



 


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