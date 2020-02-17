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اليوم ..انقطاع المياه عن 4 أحياء بالجيزة بسبب أعمال الصيانة

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:37 ص
اليوم ..انقطاع المياه عن 4 أحياء بالجيزة بسبب أعمال الصيانة محطة مياة
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق: " حي الوراق -  حي شمال الجيزة – حي العجوزة  - حي بولاق الدكرور" وذلك اعتبارا من الثانية عشرة مساء يوم الاثنين الموافق  17/2/2020، وحتى الساعة الرابعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ‪18 / 2 / 2020‬ ، لمدة ٤ ساعات، وذلك نظراً لقيام الشركة بأعمال صيانة بمحطة مياه إمبابة ضمن برنامج العمرات السنوية.
 
وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
 
وأضافت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.
 
وكانت محافظة الجيزة أعلنت عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال إحلال وتجديد خط بطول 250 متر قطر 500 م في منطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة ابو النمرس وذلك لتهالكه وسوف يتم البدء في الأعمال اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 15/2 حتي الساعة السادسة صباح يوم الأحد الموافق 2/16 مما يستلزم انقطاع المياه عن عددا من المناطق لحين انتهاء الأعمال وهي منطقة ميت قادوس وميت شماس والمنوات وطموه. 
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام في إنهاء الأعمال في الموعد المحدد، وقالت محافظة الجيزة إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف توفر سيارات محملة بالمياه النقيه الصالحة للشرب للتحرك في المناطق المتأثرة كما تم تخصيص الخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين من المياه علي الفور.
 
كما أعلنت محافظة الجيزة عن غلق جزئي لشارع ربيع الجيزي وتقاطعه مع شارع نور المصطفى بالاتجاهين لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الجمعة الموافق 14/2 وحتى يوم الأحد الموافق 16 /2. 
 
 
 

انقطاع المياه

شركة مياة الجيزة

محافظة الجيزة

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