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اليوم.. المصانع المتعثرة تتصدر اجتماع وزيرة التجارة مع المستثمرين

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:00 ص
اليوم.. المصانع المتعثرة تتصدر اجتماع وزيرة التجارة مع المستثمرين نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة
كتب- إسلام سعيد

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تلتقى نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، عدد من كبار المستثمرين بالقطاع الصناعى اليوم 17 فبراير، وذلك لبحث بعض ملفات القطاع ومشكلاته، وعلى رأسها ملف المصانع المتعثرة، والعوائق التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات التي تنظمها نيفين جامع، مع المجتمع الصناعى، للتعرف على كافة مشكلات ومتطلبات القطاع الصناعى لتحقيق نمو سريع له، وحل والتعامل مع العوائق التي تواجهه، وكذلك للاستماع لرؤية المصنعين للتعامل مع الملفات العالقة لدى القطاع.

الوزيرة نيفين جامع، نظمت عدد كبير من الاجتماعات واللقاءات لبحث عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع الصناعى والتصديري، منها اجتماع حول صناعة المركبات والسيارات الكهربائية، إضافة إلى لقاء لبحث تطوير الصناعات النسيجية، ولقاء اخر بشأن الاستعداد للمشاركة المصرية فى  معرض أكسبو دبى، ولقاء بلجنة الصناعة فى البرلمان، ولقاء مع وزير قطاع الأعمال، وأكثر من لقاء مع المصدرين، بخلاف عشرات اللقاءات الداخلية، المرتبطة بتطوير منظومة عمل قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية، ولقاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات.

وكانت الوزيرة نجحت في الحصول على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص  125 مليون جنيه لمنظومة المعارض الخارجية، حيث أعلن مجلس الوزراء في يناير الماضى، مد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية، اعتباراً من 1 /1 /2020 وحتى 30 /6 /2020، على أن يُخصص له مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية صندوق تنمية الصادرات وفقاً للقواعد المعتمدة في هذا الشأن؛ للمشاركة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من البعثات الترويجية والأسابيع التجارية وبعثات المشترين الأجانب، سعياً للتوسع في عملية إدخال جيل جديد من صغار المصدرين إلى العملية التصديرية، وحفاظاً على مكانة الشركات المصرية بتلك المعارض الذي شغلته مصر خلال السنوات الماضية.

 

 


نيفين جامع

الصناعة والتجارة

القطاع الصناعى

وزيرة التجارة

وزيرة الصناعة

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