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اليوم.. الحكم على 16 متهما بالإتجار فى البشر وتهريب المهاجرين بشكل غير شرعى

الإثنين، 17 فبراير 2020 07:00 ص
اليوم.. الحكم على 16 متهما بالإتجار فى البشر وتهريب المهاجرين بشكل غير شرعى محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، اليوم الاثنين، حكمها على 16 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى، وعلى مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و هانى شحاتة

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الثامن أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولين، جماعة اجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل فى إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، ويستقطب الثانى والثالث والثامن المهاجرين المهربين، ويصطنعوا المستندات اللازمة للتهريب ويتولى الرابع تسليم واستلام تلك المستندات من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الخامس والسادس والسابع أولئك المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمين أنهم أزواج بعضهن توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تتراوح بين 120 إلى 130 ألف جنيه عن المهاجر الواحد.

 

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين من التاسع حتى الخامس عشر، أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل فى إدارة التاسع تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، ويستقطب العاشر والحادى عشر والخامس عشر المهاجرين المهربين وتزوير واصطناع المستندات اللازمة، للتهريب و تسليم المستندات للمهاجرين واستلامها عقب ذلك من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الثالثة عشر المهاجرين الأطفال للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمة كونها والدتهم توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، و قيامها والتاسع والرابع عشر بنقلهم عبر الحدود من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تتراوح بين 120 إلى 150 ألف جنيه عن المهاجر.

 


تهريب المهاجرين

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الاتجار بالبشر

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اليوم السابع بلس

قانون العقوبات

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