اليابان تلغى الاحتفالات بعيد ميلاد إمبراطورها بسبب "كورونا"

وكالات

أعلنت اليابان، أنها ستحد من التجمعات العامة في طوكيو، لاحتواء تفشي فيروس "كورونا" بما يشمل إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور، وإلغاء مشاركة الهواة في "ماراثون طوكيو" ، حسبما نشرت روسيا اليوم .

وأفاد البلاط الإمبراطوري، بأنه "نظرا للظروف سيتم إلغاء الخطاب، الذي كان من المقرر أن يلقيه الإمبراطور ناروهيتو بمناسبة عيد ميلاده في الـ23 فبراير".

ويعتبر الخطاب الأول له منذ تتويجه العام الماضي، حيث يجتذب الخطاب الإمبراطوري عادة عشرات الآلاف من الحضور للساحة الداخلية للقصر في قلب العاصمة طوكيو.

وأشار مصدر مطلع، إلى أن "منظمي ماراثون طوكيو، الأكبر على مستوى العالم، أبلغوا المشاركين من الجمهور العام، الذين سجلوا في السباق الذي سيقام في الأول من مارس المقبل، وعددهم 38 ألفا، أنه لن يسمح لهم بالمشاركة، وسيقتصر السباق على العدائين المحترفين فقط.

ومن جهة اخرى بثت قناة "اكسترا نيوز" لقطات مباشرة لحظة هبوط طائرة بمطار تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، تحمل أمريكيين اثنين كانوا على متن سفينة سياحية تخضع لحجر صحي في اليابان، فى غضون ذلك قررت الحكومة اليابانية الاعتماد على طريقة مبتكرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، إذ وزعت وزارة الصحة في البلاد 2000 هاتف أيفون 6 بلس على الركاب العالقين على متن سفينة سياحية بالقرب من اليابان، إذ تعد السفينة التي يطلق عليها اسم أميرة الماس، بمثابة منطقة حجر صحي لأكثر من 3500 من الركاب وأفراد الطاقم.

ووفقا لتقرير موقع المدونات الصيني – Macotakara، فقد حصلت وزارة الصحة والعمل في اليابان على أجهزة أيفون، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخاصة ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

ودعمت أجهزة الأيفون الموزعة بتطبيق "لاين" مثبت مسبقا، لمساعدة المرضى على البقاء على اتصال بالأطباء والخبراء في اليابان، كما ستتيح لهم الهواتف الذكية الوصول إلى التطبيق الصحي للحكومة اليابانية.

ووفقًا لتقرير موقع 9to5Mac ، قد لا يتمكن الكثيرون على متن السفينة السياحية من تنزيل التطبيق الصحي من متجر تطبيقات iOS أو متجر Google Play المسجل في بلد مختلف عن اليابان، وعلى الرغم من عدم تأكيد ذلك، إلا أن التقرير يضيف أن على الركاب إعادة الهواتف مرة أخرى في بعض الأماكن.