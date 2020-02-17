"الوادى الجديد":زيادة مساحة الأراضى المنزرعة بالقمح 23 ألف فدان عن العام الماضى

الوادى الجديد-فريق المحافظات

أعلن المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من حصر المساحات المنزرعة بمحصول القمح لهذا الموسم، ووصلت المساحة الى 192303 فدان قمح، بينما زاد الزمام الزراعى للمحافظة هذا العام عن العام الماضى بواقع 23382 فدان، حيث بلغت اجمالى المساحة المنزرعة من المحاصيل والخضر والبساتين 431443.19 فدان، مؤكدا على أن اجمالى المساحة المنزرعة هذا الموسم من المحاصيل بلغت 292192.17 فدان، حيث تصدر محصول القمح القائمة والتى بلغت مساحته 192302فدان على مستوى المحافظة، وكانت منطقة شرق العوينات بها أكبر مساحة منزرعة قمح بلغت 89027 فدان، بالنسبة لأجمالى المساحة المنزرعة خضر بلغت 77719فدان.

ولفت إلى أن محصول البطاطس تصدر قائمة محاصيل الخضر، حيث بلغت المساحة المنزرعة 75361 فدان وتصدرت العوينات القائمة فى زراعات البطاطس حيث بلغت المساحة المنزرعة بطاطس 60483فدان.

وفى سياق مختلف أعلن المهندس زكريا مصطفى دمرداش، مدير عام حماية الأراضى والمشروعات بمديرية الزراعة بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، عن إصدار التراخيص والموافقات لـ42 مشروع ثلاجة حفظ تمور، و 128 مزرعة دواجن، على مستوى مراكز المحافظة الخمسة.

أكد زكريا، أن مشروعات ثلاجة حفظ التمور، تساهم فى إعادة توزان سعر البلح، حيث يمكن حفظه بشكل صحى وآمن، وإعادة طرحه مرة أخرى فى الأسواق قبل شهر رمضان المعظم، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مجزياً لمزارع البلح بالوادى الجديد.

ولفت إلى أن المحافظ اللواء محمد الزملوط، يدعم جهود التنمية فى كافة المجالات خاصة المشروعات الجديدة والتى تسهم فى دفع عجلة التنمية وتوفر فرص عمل جديدة، وتساهم فى اتساع الرقعة الزراعية وسد الفجوة الغذائية وطرح سلع بأسعار مخفضة، حيث جرى إصدار تراخيص لـ6400 مشروعًا متنوعًا خلال الفترة من 2017- 2020م.

وأشار إلى أن المحافظ وافق على زيادة مساحات تراخيص بعض المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى مثل الإنتاج الحيوانى والمزارع السمكية لمساحة ألف متر مربع بحد أقصى للمشروع، و200 متر مربع لمخازن المحاصيل الزراعية مثل ثلاجات حفظ التمور والحاصلات الزراعية المختلفة، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين من خلال تلك المشروعات.