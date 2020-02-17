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الهند تستدعى السفير التركى للاحتجاج على تصريحات أردوغان بشأن كشمير

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:51 م
الهند تستدعى السفير التركى للاحتجاج على تصريحات أردوغان بشأن كشمير الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
رويترز

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استدعت الهند السفير التركى اليوم الاثنين، لتقديم احتجاج دبلوماسى على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه وحذرت من تبعات ذلك على العلاقات الثنائية.

وقال أردوغان، خلال زيارة لباكستان الأسبوع الماضى، إن وضع الشطر الهندى من كشمير آخذ فى التدهور بسبب التغييرات الجذرية التى طبقتها نيودلهى فى المنطقة ذات الأغلبية المسلمة وإن تركيا تتضامن مع شعب كشمير.

وتعتبر الهند إقليم كشمير بأكمله جزءا لا يتجزأ من البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إنها أبلغت السفير التركى شاكر أوزكان تورونلار بأن تصريحات أردوغان افتقرت لفهم تاريخ النزاع فى كشمير.

وقال المتحدث باسم الوزارة رافيش كومار "الموقف الأخير ضرب مثالا آخر على نمط التدخل التركى فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى. تعتبر الهند ذلك أمرا غير مقبول البتة".

وأضاف أن الهند قدمت احتجاجا رسميا دبلوماسيا قويا لتركيا.

وألغت الهند الحكم الذاتي لكشمير في أغسطس وأخضعتها للحكم الاتحادي وتقول إن ذلك يهدف إلى دمج المنطقة بالكامل في الهند والقضاء على تمرد مستمر منذ 30 عاما هناك. وأدانت باكستان، التى تسيطر على شطر من كشمير، الخطوة. كما دعت دول مسلمة مثل تركيا وماليزيا الهند لإعادة النظر في تلك الإجراءات.

وتلقي الهند بمسؤولية تأجيج التمرد في كشمير، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، على باكستان. وأتهمت نيودلهي أنقرة بمحاولة تبرير استغلال باكستان لما وصفته "بالإرهاب عبر الحدود".

وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية "لتلك التطورات تبعات بالغة على علاقاتنا الثنائية" في إشارة لتصريحات أردوغان.

وتنفي باكستان أي ضلوع مباشر لها في التمرد لكنها تقول إنها تقدم دعما دبلوماسيا ومعنويا للشعب الكشميري في نضاله من أجل تقرير المصير.

وقال أردوغان للبرلمان الباكستاني إن المشكلة في كشمير لا يمكن حلها عبر الضغط بل يجب أن يؤسس الحل على العدالة والإنصاف.

 


الهند

كشمير

تركيا

نيودلهى

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