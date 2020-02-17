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النقض تحجز طعون المتهمين فى "أحداث شغب عابدين" للحكم بجلسة 2 مارس

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:28 م
النقض تحجز طعون المتهمين فى "أحداث شغب عابدين" للحكم بجلسة 2 مارس محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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حجزت محكمة النقض، اليوم الاثنين، طعون 105 مدانين بالتورط فى أحداث الشغب التى شهدتها منطقة عابدين فى القاهرة على الأحكام الصادرة بحقهم وتراوحت بين الحبس سنة  و3 سنوات، للحكم بجلسة 2 مارس المقبل، حيث كانت محكمة النقض في جلسة سابقة ، قررت إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ خلال جلسة 20 يناير الماضى.
 
كانت المحكمة برئاسة المستشار رضا القاضي وعضوية كل من، المستشارين النجار توفق وأحمد حافظ ومدحت دغيم وعبد الحميد دياب ومحمد انيس وزكريا أبو الفتوح ومصطفى فتحي ومحمد صلا .أجلت نظر الطعون الجلسة السابقة لضم المفردات.
 
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب وعنف عابدين" بالحبس سنة عدا 7 عاقبتهم  بالحبس 3 سنوات وسنة أخرى مراقبة.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 فى القضية التى تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين أيضا، اتهامات بقتل 5 أشخاص، الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة وأحراز أسلحة ومفرقعات، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر والتعدي علي الأمن، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعريض وسائل النقل البرية للخطر عمدا، وتكدير السلم العام وقطع الطريق العام.
 
 

محكمة النقض

أحداث عابدين

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