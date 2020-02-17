المغرب وتشيلى توقعان اتفاقية لإطلاق آلية للحوار البرلمانى

وكالات

وقع المغرب والشيلى، اليوم بالرباط على اتفاقية لإطلاق آلية للحوار البرلمانى بين البلدين، ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، وقع المذكرة رئيس مجلس النواب المغربى الحبيب المالكى، ورئيس مجلس النواب بجمهورية التشيلى، إيفان فلوريس جارسيا.

وتتعلق الاتفاقية بمأسسة لجنة للحوار البرلماني بين المجلسين، وإنشاء فضاء لتبادل الخبرات فى المجال التشريعى، إضافة إلى دعم إقامة روابط دائمة بهدف تبادل التجارب والتشريعات المقارنة، وكذا تبادل الوفود من البرلمانيين والموظفين بكلا المؤسستين التشريعيتين، والإسهام فى تعزيز مساهمة الدبلوماسية البرلمانية فى تطوير العلاقات بين حكومتى البلدين.

وتأتي هذه الاتفاقية، نظرًا لأهمية التعاون البرلماني فى تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، على الخصوص، وتأكيدًا من الطرفين على الدور المحورى للمؤسسات السياسية فى تطوير العلاقات بين الدول وعدم اقتصارها على المبادلات الاقتصادية.

ويسعى الطرفان من خلال هذه اللجنة إلى توحيد الرؤى وتنسيق المواقف وتعزيز الثقة بين البلدين، والمساهمة فى نشر قيم السلام، وخصوصًا عن طريق دعم الحوار متعدد الأطراف والطرق السلمية لتسوية النزاعات.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، شهد بحضور سفير تشيلي بالقاهرة بابلو اراريان توقيع اتفاقية التعاون الفني بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة البترول الوطنية الشيلية ENAP ، الشركتين الحكوميتين لجمهورية مصر العربية وجمهورية تشيلي حتى أكتوبر 2022 بشأن تعزيز التعاون بينما فى مجال تبادل الخبرات الفنية المتعلقة باستكشاف وتطوير المواد الهيدروكربونية في الأحواض التي تعمل فيها الشركة التشيلية، وتبادل المعلومات والخبرات فى مجال الخزانات غير التقليدية، وذلك بالإضافة لدعم الرؤية الخاصة بمعايير الصحة والسلامة المهنية، ووقع الاتفاقية المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول وأندرى روكاتا جلياتا رئيس شركة البترول الوطنية التشيلية،على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020".