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المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مصنع حاز مستلزمات طبية مجهولة فى المقطم

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:02 ص
المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مصنع حاز مستلزمات طبية مجهولة فى المقطم مستزمات طبية - أرشيفية
كتب سليم على

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طالبت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بأخذ عينة من كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات، تم ضبطها بحوزة صاحب مصنع، لفحصها وإعداد تقرير وافى عنها لاستكمال التحقيقات، كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

ونجحت الحملات التموينية بالقاهرة، فى ضبط مسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المقطم، لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع المستلزمات الطبية مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على (30000 قطعة "مفارش ، جاونات عمليات، شاش) والمستخدمين فى العمليات الجراحية – 20000 متر شاش طبى -12000 دبل فيس لاصق - 10 أدوات تصنيع "مقص ، ماكينة خياطة ، ماكينة لحام ، بنك") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مفرمة بحوزته 4 أطنان لحوم فاسدة فى منطقة عين شمس، وتحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية فى ضبط المدير المسئول عن مفرمة لحوم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، لحيازته (3,960) طن (مفروم لحوم- سجق)، مرتجعات مصانع وثلاجات ومحلات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية من حيث الملمس واللون والرائحة لإعادة فرمها وتعبئتها كمنتج نهائى "مفروم لحوم"، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.


مباحث القاهرة

المقطم

مستلزمات طبية

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