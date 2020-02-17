المعارضة فى بوروندى تختار مرشحا للرئاسة وسط تحذير دولى من عنف محتمل

نيروبى (رويترز)

اختارت المعارضة فى بوروندى، الأحد الرئيس الحالى للجمعية الوطنية أجاثون رواسا مرشحا لانتخابات الرئاسة التى ستجرى فى مايو، والتى تقول الأمم المتحدة، إن من المرجح أن يشوبها العنف.

ورواسا (56 عاما) زعيم سابق للمتمردين شارك فى الحرب الأهلية مثل الرئيس الحالى بيير نكورونزيزا الذى لن يسعى للفوز بفترة رئاسة جديدة فى انتخابات مايو أيار.

وهو مثل الرئيس الحالى أيضا من إقليم نجوزى فى شمال البلاد ومن نفس عرقية الهوتو، وبوروندى واحدة من أفقر دول العالم وخسرت تمويل المانحين فى عام 2015 بعد عنف سياسى أعقب الانتخابات.