المشدد 10 سنوات لـ20 متهما بالسرقة بالإكراه وتزوير محررات رسمية بمدينة نصر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 20 متهماً بالسرقة بالإكراه وتزوير محررات رسمية بمدينة نصر، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى و محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحى عبد الحميد ومحمد صابر.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين بينهم " محمد .ح، حسين. ف، حسام. ا، سامح .م، سيف. ا، محمد. ع، ناصر .ي، أشرف. م، كريم.ص، أحمد. ع، محسن . م، عزت. ر، هبة .د، سامية. ج، رمضان. م، صابر. م، جيهان. أ، ناصر.ي، أيمن.ر، تامر.ح".

وأسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى العاشر، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق، والمملوكة للمجنى عليه "شادى عبد الله"، ليلاً بالإكراه حال حيازتهم أسلحة نارية.

كما أسندت النيابة للمتهمين من الحادي عشر حتى الثالث عشر، تهمة إخفاء المسروقات محل الاتهام الأول، المتحصلة من السرقة مع علمهم بذلك.

وأسندت النيابة للمتهمين من الرابع عشر حتى الأخير، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث عشر فى تزوير محررات رسمية، وهى 3 تراخيص سيارات بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، وساعدهم بأن أمدهوم بالبيانات والمعلومات المزورة، فتمت الجريمة بناءً على ذلك.

كان نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، في القبض على ربة منزلة وراء سرقة مشغولات ذهبية من صاحب شركة استيراد وتصدير فى منطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة النزهة، يفيد أن "ي.ح.ع"39 سنة رئيس مجلس إدارة شركة استيراد وتصدير، بإكتشافه سرقة مشغولات ذهبية خاصة بزوجته عبارة عن ( 2 حلق ، ، سلسلة )، وكذا ( أنسيال ، خاتم ) ألماظ من داخل غرفة النوم الخاصة بالشقة سكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها خادمة المجني عليه "أ.ع.ع" 40 سنة عاطلة ومقيمة عزبة عثمان شبرا الخيمة / قليوبية والسابق اتهامها في قضيتين أخرهما 471 لسنة 2014م الشيخ زايد / جيزة " سرقة متنوعة " والمطلوب التنفيذ عليها فى القضية رقم 22633 لسنة 2012م شبرا الخيمة / قليوبية " تبديد " والمقضى فيها بالحبس 6 شهور بجلسة 3/11/2018.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطها، وبمواجهتها بالتحريات أيدتها، واعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات بمسكنها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمة والمضبوطات، واتهمها بالسرقة ، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.