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المجلس القومى للمرأة يدرس إعداد مقترح لتغليظ عقوبة الختان

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:19 م
المجلس القومى للمرأة يدرس إعداد مقترح لتغليظ عقوبة الختان الدكتورة مايا مرسى رئيسة القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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عقد المجلس القومى للمرأة اجتماعه الدورى برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وحضور جميع عضواته وأعضائه، وبدأ الاجتماع بتهنئة المستشارة أمل عمار، بمناسبة فوزها كممثلة لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020، حتى عام 2022، بعد الانتخابات التى أجريت بمقر الاتحاد الإفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا  ممثلا عن إقليم الشمال، وأهدتها الدكتورة مايا مرسى، درعا تكريما لها وتقديرا لجهودها وتمثيلها مصر تمثيلاً مشرفا فى الخارج.

وناقش الاجتماع استعدادات المجلس لاحتفالات المرأة المصرية فى مارس 2020، وأشارت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمراة إلى زيارة رائدة الأعمال الهندية الدكتورة هاربين أرورا، مؤسسة المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة، لمصر مؤخرا لبحث التحضيرات لاستضافة مصر المنتدى والمزمع عقده فى شهر مارس المقبل ،مؤكدة أن هذا المنتدى يعد فرصة هامة لسيدات الاعمال المصريات لتبادل الخبرات مع سيدات الأعمال ضيوف المنتدى من جميع دول العالم.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى، أن اللجنة التشريعية بالمجلس بصدد دراسة المادة المتعلقة بختان الإناث بقانون العقوبات وإعداد مقترح تعديل بشأنها، وعقد جلسة استماع مع أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لإبداء الرأى بشأن هذا المقترح.

وتضمن الاجتماع عرض انجازات اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ تشكيلها فى شهر مايو من العام الماضي، كما ناقش الاجتماع عقد شراكة مع البنك المركزى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع خلال عام 2017 وذلك بهدف توعية المرأة بالشمول المالى، وانشاء مشروعات ذات مردود اقتصادى وبيئى على المرأة.


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