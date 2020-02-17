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الكهرباء تتلقى7 مليون 900 الف شكوى منذ تفعيل خدمة "121" فى 2018

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:09 م
الكهرباء تتلقى7 مليون 900 الف شكوى منذ تفعيل خدمة "121" فى 2018 محطة كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خدمة الخط الساخن 121 تلقت منذ تفعيلها، حتى 16 فبراير 2020 حوالى (7,9) مليون مكالمة منها حوالى 4580458 بلاغ فنى من شركات توزيع الكهرباء التسع، حيث بلغ عدد البلاغات التى تم حلها  حوالى 4580018 بنسبة تصل إلى حوالى 99,9 % وجارى حل 440 بلاغ فنى آخر.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن عدد الشكاوى التجارية حوالى 313736 شكوى من شركات توزيع الكهرباء التسع وتم الانتهاء من حل 312700 شكوى حوالى 99,6 % وجارى حل 1036 شكوى.

كما تلقت خدمة الخط الساخن 121 أيضاً 340517 إبلاغ عن قراءات ، و20601 إبلاغ عن سرقات ، و11756 إبلاغ عن أعمدة إنارة ،

وكذلك 18042إستعلام عن متأخرات تحصيل و620حساب فواتير و920627 إستفسارات  

وجدير بالذكر أن خدمة الخط الساخن 121 تعمل على مدار  24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية ، وقد تم تعهيد تلك الخدمة إلى أحد الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقاً للمعاير العالمية.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متابعة تطبيق الآليات المختلفة للتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات والتى تتمثل إلى جانب خدمة الخط الساخن 121 فى المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى الجمهور أيضاً خدمة كل من الموقع الإلكترونى للوزارة ، الشكاوى الواردة للمكتب عبر قنوات التواصل المختلفة ( جهات حكومية ـ برقية ـ خطاب ـ فاكس ـ تليفون ... )، تطبيق إرتفاع شكوى الفواتير وSMS  ، وبوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء

وتهدف تلك الخدمات إلى تحقيق المشاركة الإيجابية بين قطاع الكهرباء والمواطن لرفع مستوى الأداء وتقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفى أقل وقت ممكن، فى إطار التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة.

 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121

شكاوى المواطنين

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