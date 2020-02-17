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القيمة المُقترحة لتذاكر النقل العام لمدينة 6 أكتوبر من 3 لـ 6 جنيهات

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:30 ص
القيمة المُقترحة لتذاكر النقل العام لمدينة 6 أكتوبر من 3 لـ 6 جنيهات أتوبيسات النقل العام
كتبت : نورا فخرى

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تدرس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، خطة جديدة لإعادة هيكلة تعريفة أتوبيسات النقل العام للمدن الجديدة، لتخفيضها بربط قيمة التذكرة بعدد المحطات، تيسيراً على المواطنين، خصوصاً مستقلى هذه الأتوبيسات للمسافات القصيرة، مع الإبقاء على سعر التذكرة للمسافة الكاملة كما هو مطبق حالياً (6 جنيهات).
 
 
وفي هذا الصدد، يستعرض "اليوم السابع" المُقترح تطبيقه لخطوط مدينة 6 أكتوبر (الحي السادس)، فى ضوء المذكرة التى حصلت عليها:
 
1-  المسار "الحي السادس – ميدان لبنان – عبد المنعم رياض 1) : قيمة التذكرة للمسافة الكلية 6 جنيهات (كما هو مُطبق حالياً)، 4 جنيهات للمسافة الوسطية، 3 جنيهات داخل المدينة.
 
2-  مسار "الحي السادس – تقاطع الطريق الدائرى – غرب شبرا الخيمة ": قيمة التذكرة للمسافة الكلية 6 جنيهات (كما هو مُطبق حاليا)، 4 جنيهات للمسافة الوسطية ، 3 جنيهات داخل المدينة.
 
3- مسار "الحي السادس – ميدان الرماية - الجيزة": قيمة التذكرة للمسافة الكلية 6 جنيهات (كما هو مطبق حاليا)، 4 جنيهات للمسافة الوسطية، 3 جنيهات داخل المدينة.
 
وكان اللواء رزق على مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، كشف منذ أيام، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، عن وجود دراسة تعمل عليها الهيئة لهيكلة تعريفة النقل العام، بحيث يدفع الراكب التعريفة الكاملة حال الاستفادة بالمسافة الكلية بواقع 6 جنيهات وهي ذات التعريفة الحالية، علي أن يتم دفع مبلغ أقل للمسافات الوسطية، أى على حسب عدد المحطات التى يستفيد بها الراكب، والتي قد تتراوح ما بين 6 أو 7 محطات.
 
وذلك خلال تعقيبه على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد على، بإعادة تسعير خطوط أتوبيسات المدن الجديدة، بتأكيده صعوبة خفض  قيمة التعريفة لكامل المسافة للمدن الجديدة والمحددة بواقع 6 جنيهات لكل المدن عداً الشروق 7 جنيهات، لاسيما وأن تكلفتها تقف على الهيئة بأكثر من 10 جنيهات، موضحاً أن الزيادة التى تمت سابقاً جرت فى ضوء المقارنة مع القطاع الخاص، لكن يُجرى حالياً دراسة مقترح بخفض قيمة التذكرة فى ضوء المحطات التى يستفيد بها الراكب.
 

مجلس النواب

البرلمان

النقل العام

لجنة الاقتراحات والشكاوي

الحكومة

6 أكتوبر

اليوم السابع بلس

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