القبض على 3 أشخاص بأسلحة نارية لاستخدامها بأعمال بلطجة بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، القبض على ثلاثة أشخاص بالقليوبية وبحوزتهم أسلحة نارية كانوا بصدد استخدامها فى أعمال البلطجة والتشاجر مع جيرانهم بدائرة القسم، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود معلومات أكدتها التحريات، بقيام عدد 3 أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة القسم بحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم البلطجة والتشاجر مع جيرانهم لوجود خلافات سابقة بينهم جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية وبخزينتها عدد 12 طلقة نارية من ذات العيار، طبنجة، فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 4 طلقات خرطوش من ذات العيار)، بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد استخدامها فى جرائم البلطجة.

وفى سياق آخر ألقت مباحث القليوبية القبض على 8 عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بالخصوص وقليوب وشبين القناطر تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق، تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بضبط" أحمد. م.س "27 سنة، عاطل ومقيم منطى – دائرة مركز قليوب السابق اتهامه فى عدد 2 قضية " مخدرات – سلاح "، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 10 طلقات من ذات العيار وكميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 165 جراما وكذا كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 130 جراما ومبلغ مالى 3570 جنيها وهاتف محمول حال استقلاله السيارة رقم ق د ع 5718 ، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه تحرر عن ذلك المحضر إدارى مركز قليوب.

كمت تم ضبط "حماده. م. ع " 30 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى عدد 4 قضايا " مخدرات، قتل "، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 7 طلقات من ذات العيار وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر قسم ثان شبرا الخيمة، و"السيد. م. ا" 18سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع تحرر عن ذلك المحضر مركز بنها، و" إسلام.ط. ع " 29سنة، عاطل، و" محمود. ع م " 23 عاطل، وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 3 طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر جنح قسم الخصوص، و"حسام.ع.ع" 27 سنة، عاطل ومقيم المنزلة دائرة مركز طوخ وبحوزته سلاح نارى طبنجة معدلة وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، و" محمود. ع. م" 24 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى 130 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه تحرر عن ذلك المحضر مركز شبين القناطر.